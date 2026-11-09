Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 9 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tiene acreditaciones programadas para hoy, lunes 9 de noviembre, y esa es la respuesta concreta para los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH que se preguntan cuándo cobro: hoy no cobra nadie. El feriado dispuesto por la visita del papa León XIV suspende la actividad bancaria y, con ella, todos los pagos del organismo previsional.

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De esta manera, el calendario de pagos queda en pausa durante dos días hábiles consecutivos: lunes 9 y martes 10 de noviembre. Las sucursales bancarias permanecen cerradas y no se registran depósitos ni acreditaciones por terminación de DNI para ninguna de las prestaciones que administra ANSES.

Los beneficiarios que necesiten verificar el estado de su liquidación pueden hacerlo por la aplicación Mi ANSES o en mi.anses.gob.ar con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social, sin necesidad de acercarse a una oficina.

Calendario en pausa: hoy no hay pagos

La jornada de hoy, lunes 9 de noviembre, no registra cobros para ninguna prestación. El cronograma de noviembre 2026 quedó corrido por los feriados del lunes 9 y el martes 10 de noviembre, por lo que la totalidad de los pagos previstos para estos días se reprograma según el esquema habitual del organismo.

Jubilaciones y pensiones: sin acreditaciones hoy.

sin acreditaciones hoy. PUAM y Pensiones No Contributivas: sin acreditaciones hoy.

sin acreditaciones hoy. AUH, Asignación por Embarazo y SUAF: sin acreditaciones hoy.

sin acreditaciones hoy. Prestación por Desempleo: sin acreditaciones hoy.

Ante cualquier duda sobre la demora de un pago ya devengado, ANSES recuerda que la línea gratuita 130 está disponible y que también se puede solicitar un turno para atención presencial en una oficina del organismo.