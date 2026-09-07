Lunes 7 de Septiembre del 2026 Lun 7 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1530
Dólar Tarjeta $1989
Dólar Blue $1540
Dólar CCL $1583.2
Euro $1688.03
Riesgo País 490
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Anses

Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 7 de septiembre

No hay pagos de ANSES hoy lunes 7 de septiembre: jubilados, AUH y el resto de las prestaciones no tienen fecha de cobro. Calendario en pausa.

07 de septiembre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 7 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tiene pagos programados para este lunes 7 de septiembre. Los jubilados y pensionados que consultan cuándo cobro deberán aguardar, al igual que los titulares de la AUH y de otras prestaciones sociales.

De esta manera, hoy no se acredita ninguna prestación: el calendario de la entidad permanece en pausa y no hay beneficiarios citados a cobrar en esta jornada.

Calendario en pausa: no hay pagos hoy

Hoy no corresponde el pago de jubilaciones, pensiones, PUAM, AUH, asignación por embarazo, asignaciones familiares, pensiones no contributivas ni prestación por desempleo.

  • No hay DNI habilitados para cobrar este 7 de septiembre.
  • No se registran acreditaciones bancarias de ANSES para esta fecha.
  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas