Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 7 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tiene pagos programados para este lunes 7 de septiembre. Los jubilados y pensionados que consultan cuándo cobro deberán aguardar, al igual que los titulares de la AUH y de otras prestaciones sociales.

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De esta manera, hoy no se acredita ninguna prestación: el calendario de la entidad permanece en pausa y no hay beneficiarios citados a cobrar en esta jornada.

Calendario en pausa: no hay pagos hoy

Hoy no corresponde el pago de jubilaciones, pensiones, PUAM, AUH, asignación por embarazo, asignaciones familiares, pensiones no contributivas ni prestación por desempleo.