Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 26 de octubre

ANSES confirmó que este lunes 26 de octubre hay pagos para un grupo acotado de beneficiarios. Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo con DNI terminado en 2 y 3 cobran hoy, al igual que quienes perciben la prestación por desempleo con DNI 4 y 5. En tanto, la consulta sobre cuando cobro la AUH no tiene respuesta de pago para hoy: esa prestación no registra acreditaciones en la fecha.

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La jornada no incluye a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, ni a los beneficiarios de PUAM, PNC, AUH, AUE, SUAF o Prenatal. El detalle se limita a las prestaciones con pago programado para hoy.

A continuación, quiénes cobran hoy y qué conceptos se acreditan.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Cobran hoy los beneficiarios con DNI terminado en 2 y 3.

DNI terminado en 2 : lunes 26 de octubre.

: lunes 26 de octubre. DNI terminado en 3 : lunes 26 de octubre.

: lunes 26 de octubre. Bono extraordinario: hasta $70.000, proporcional entre $435.749 y $505.749; no corresponde por encima de ese tope.

Prestación por Desempleo

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en 4 y 5.

DNI terminado en 4 : lunes 26 de octubre.

: lunes 26 de octubre. DNI terminado en 5: lunes 26 de octubre.

AUH

La Asignación Universal por Hijo no tiene pagos programados para hoy. No se acredita la AUH en la fecha.

Prestaciones sin pagos hoy

No hay acreditaciones para jubilaciones y pensiones de la mínima, PUAM, AUE, Prenatal, SUAF ni PNC.