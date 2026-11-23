ANSES no tiene programados pagos escalonados por terminación de DNI para este lunes 23 de noviembre. Los jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y quienes consultan cuándo cobro deben saber que el calendario de acreditaciones por DNI queda en pausa hoy.

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La información oficial no registra fechas de cobro por dígito para jubilaciones y pensiones, PUAM, AUH, AUE, SUAF, PNC ni prestación por desempleo. Tampoco hay acreditación del bono de $70.000 ni de los haberes de esas prestaciones para la fecha.

Dentro del período vigente, hoy pueden registrar movimientos las Asignaciones de Pago Único, la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares de PNC, alcanzando a todas las terminaciones de DNI. No hay un cronograma por dígito para estas prestaciones.

Asignaciones de Pago Único, Maternidad y Asignaciones Familiares de PNC

Beneficiarios con todas las terminaciones de DNI dentro de la ventana de pago vigente.

Jubilaciones, pensiones, AUH y resto de las prestaciones

Sin pagos por terminación de DNI hoy: no hay acreditaciones para jubilaciones y pensiones, PUAM, AUH, AUE, SUAF, PNC ni desempleo. El calendario escalonado permanece en pausa este lunes 23 de noviembre.