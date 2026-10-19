Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 19 de octubre

ANSES informa el calendario de pagos para hoy, lunes 19 de octubre de 2026. Los jubilados, pensionados y titulares de la AUH que se preguntan cuando cobro deben revisar la terminación de su DNI y el tipo de prestación. La jornada incluye acreditaciones de haberes previsionales, asignaciones familiares y otras prestaciones con fecha asignada.

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Para esta fecha, el cronograma oficial no incluye pagos de Pensiones No Contributivas ni de la prestación por Desempleo. Tampoco hay acreditaciones de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. El detalle que sigue responde exclusivamente a quiénes cobran hoy.

Jubilaciones y Pensiones — haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados con DNI terminado en 6. El haber mínimo es de $435.749 y, con el bono extraordinario de $70.000, el total asciende a $505.749.

DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre.

: lunes 19 de octubre. Monto: $435.749 de haber mínimo + $70.000 de bono = $505.749.

PUAM — Pensión Universal para el Adulto Mayor

La PUAM se acredita hoy para los beneficiarios con DNI terminado en 6. El monto es de $348.599 y corresponde el bono de $70.000, por lo que el total llega a $418.599.

DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre.

: lunes 19 de octubre. Monto: $348.599 + bono de $70.000 = $418.599.

AUH — Asignación Universal por Hijo

Hoy cobran los titulares de la AUH con DNI terminado en 6. El monto general es de $156.588 por hijo. ANSES deposita el 80% y retiene el 20% sujeto a controles; con la verificación automática, ese 20% puede pagarse junto con el 80%.

DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre.

: lunes 19 de octubre. AUH: $156.588 por hijo.

por hijo. Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

AUE — Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo se paga hoy para DNI terminado en 5. El monto se puede consultar en Mi ANSES.

DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.

Asignación Prenatal (SUAF)

La Asignación Prenatal se acredita hoy para DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminado en 6 : lunes 19 de octubre.

: lunes 19 de octubre. DNI terminado en 7: lunes 19 de octubre.

SUAF — Asignaciones familiares

Los trabajadores registrados con asignaciones familiares del SUAF cobran hoy si su DNI termina en 6.

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.

Otras prestaciones con pago habilitado

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción), Asignación por Maternidad y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se encuentran dentro de su período de pago para todas las terminaciones de DNI. No hay pagos hoy para PNC ni Desempleo.