Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 8 de octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este jueves 8 de octubre con su calendario de pagos y ya tiene definido quiénes cobran hoy. Para los jubilados con DNI terminado en 0, la jornada marca el arranque del cronograma de octubre, mientras que los titulares de la AUH, la PUAM y otras prestaciones también tienen su acreditación. Si la pregunta es "cuando cobro", acá está el detalle prestación por prestación para saber exactamente quién cobra en la fecha.

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Las acreditaciones se realizan en las sucursales bancarias y cajeros automáticos habilitados, según la prestación y la terminación del DNI. Los haberes incluyen el bono extraordinario de $70.000 para los casos que corresponda y se depositan de forma automática, sin necesidad de trámite alguno.

Además de las jubilaciones y la AUH, este jueves también cobran beneficiarios de Pensiones No Contributivas y de las asignaciones familiares que paga ANSES. El detalle, a continuación.

Jubilaciones y Pensiones — haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo con DNI terminado en:

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El haber mínimo queda en $435.749 y, sumado al bono extraordinario de $70.000, el total que se acredita es de $505.749.

PUAM — Pensión Universal para el Adulto Mayor

Cobran hoy los titulares con DNI terminado en:

0

El monto es de $348.599 y perciben el bono completo de $70.000.

AUH — Asignación Universal por Hijo

Hoy cobran los beneficiarios con DNI terminado en:

0

La AUH general es de $156.588 por hijo. ANSES deposita el 80% (unos $125.270) y retiene el 20% restante, que se libera con los controles de salud y escolaridad acreditados. Junto con la AUH se acredita también la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

SUAF — Asignaciones Familiares para trabajadores registrados

Cobran hoy los trabajadores registrados con DNI terminado en:

0

PNC — Pensiones No Contributivas

Hoy cobran los titulares con DNI terminado en:

0

1

Perciben el bono extraordinario completo de $70.000, acreditado junto con el haber.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde hoy, jueves 8 de octubre, y hasta el 10 de noviembre, cobran todas las terminaciones de DNI.

Cabe recordar que no hay acreditaciones los fines de semana ni el lunes 12 de octubre, feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La acreditación bancaria puede demorar algunas horas dentro del día asignado.