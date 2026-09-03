Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 3 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tiene pagos programados para este jueves 3 de septiembre. Si te preguntás “cuando cobro”, la respuesta para hoy es simple: los jubilados, los titulares de AUH y el resto de las prestaciones no tienen acreditaciones en la jornada.

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El calendario oficial del organismo no registra ninguna liquidación para hoy. Por eso, el cobro de haberes y asignaciones queda en pausa hasta la próxima fecha prevista por ANSES.

Quiénes cobran hoy

Hoy no cobra nadie: el calendario de pagos de ANSES está en pausa. Ninguna prestación —jubilaciones, pensiones, PUAM, AUH, AUE, SUAF, PNC ni desempleo— tiene fecha de cobro para este jueves 3 de septiembre.