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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 3 de septiembre

No hay pagos de ANSES hoy, jueves 3 de septiembre. Jubilados, AUH y demás prestaciones quedan sin fecha de cobro en la jornada.

03 de septiembre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 3 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no tiene pagos programados para este jueves 3 de septiembre. Si te preguntás “cuando cobro”, la respuesta para hoy es simple: los jubilados, los titulares de AUH y el resto de las prestaciones no tienen acreditaciones en la jornada.

El calendario oficial del organismo no registra ninguna liquidación para hoy. Por eso, el cobro de haberes y asignaciones queda en pausa hasta la próxima fecha prevista por ANSES.

Quiénes cobran hoy

Hoy no cobra nadie: el calendario de pagos de ANSES está en pausa. Ninguna prestación —jubilaciones, pensiones, PUAM, AUH, AUE, SUAF, PNC ni desempleo— tiene fecha de cobro para este jueves 3 de septiembre.

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