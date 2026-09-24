Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 24 de septiembre

La ANSES sigue este jueves 24 de septiembre con su calendario de pagos y la jornada tiene un grupo bien definido de beneficiarios: los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, junto a los titulares de la prestación por desempleo. Si te preguntás cuándo cobro, acá está el detalle prestación por prestación, con las terminaciones de DNI que acceden al depósito y los montos vigentes.

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La nómina de hoy no incluye a los titulares de la AUH, cuya acreditación de septiembre ya se completó, ni a las jubilaciones de haber mínimo, la PUAM, el SUAF, la Asignación por Embarazo o las Pensiones No Contributivas, que cerraron sus pagos en los días hábiles anteriores. El movimiento de fondos de esta jornada se concentra exclusivamente en dos prestaciones.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el haber mínimo de $428.633, según la terminación del DNI:

DNI terminado en 4

DNI terminado en 5

El bono extraordinario de $70.000 establecido por el Decreto 824/2026 se liquida completo hasta el haber mínimo y de manera proporcional entre $428.633 y $498.633. Por encima de ese tope no corresponde. Se acredita de forma automática junto con el haber y no requiere ningún trámite: desconfiá de quien te pida datos para gestionarlo.

Prestación por Desempleo — Plan 1

También cobran hoy los beneficiarios de la prestación por desempleo del Plan 1, con pago mensual, según la terminación del DNI:

DNI terminado en 4

DNI terminado en 5

AUH y el resto de las prestaciones: sin pagos hoy

La Asignación Universal por Hijo (AUH) no registra acreditaciones este jueves: su cronograma ya finalizó. La misma situación alcanza a las jubilaciones de la mínima, la PUAM, la Asignación por Embarazo, la Asignación Prenatal, el SUAF y las Pensiones No Contributivas, que ya completaron sus fechas de pago.

Si tenés dudas sobre tu liquidación, podés consultarla en Mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social, o comunicarte con la línea gratuita 130. Tené en cuenta que la acreditación bancaria puede demorar algunas horas dentro del día asignado.