ANSES informa el cronograma de pagos de hoy, jueves 19 de noviembre, y responde a la consulta sobre cuando cobro. Los jubilados y pensionados con DNI terminado en 8 tienen acreditación hoy, al igual que titulares de la AUH con DNI terminado en 6.

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El calendario de ANSES de este jueves 19 de noviembre no está en pausa: hay pagos para jubilaciones y pensiones de haber mínimo, PUAM, AUH, AUE y SUAF, además de otras asignaciones que se abonan dentro de su período vigente.

A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy según cada prestación y la terminación del DNI.

Jubilaciones y Pensiones (haber mínimo)

Hoy cobran los jubilados y pensionados con DNI terminado en 8 que perciben hasta el haber mínimo.

Haber mínimo: $444.158 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Total estimado: $514.158.

PUAM

Cobran hoy los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor con DNI terminado en 8.

Haber PUAM: $355.327 .

. Bono: $70.000 .

. Total estimado: $425.327.

AUH

Cobran hoy las titulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 6.

AUH general: $159.611 por hijo. Se deposita el 80% (aproximadamente $127.689 ) y el 20% restante queda sujeto a la verificación de la libreta; si los controles están acreditados, se paga junto con el 80%.

por hijo. Se deposita el (aproximadamente ) y el restante queda sujeto a la verificación de la libreta; si los controles están acreditados, se paga junto con el 80%. Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

AUE

Cobran hoy las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6.

SUAF

Cobran hoy los trabajadores registrados incluidos en SUAF con DNI terminado en 6.

Otras prestaciones con pago hoy

Las asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción), la Asignación por Maternidad y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas registran pagos hoy para todas las terminaciones de DNI.