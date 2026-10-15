Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 15 de octubre

ANSES confirmó las acreditaciones de este jueves 15 de octubre para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y otras prestaciones. Si te preguntás cuando cobro, el dato clave sigue siendo la terminación del DNI y el tipo de prestación.

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Los pagos se realizan en bancos y cajeros habilitados, de acuerdo con el cronograma oficial. A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy.

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

DNI terminado en 4 .

. Haber mínimo: $435.749 .

. Bono extraordinario: $70.000 .

. Total con bono: $505.749.

PUAM

DNI terminado en 4 .

. Monto: $348.599 .

. Bono: $70.000.

AUH

DNI terminado en 4 .

. Monto general: $156.588 por hijo.

por hijo. ANSES deposita el 80% , unos $125.270 , y retiene el 20% salvo verificaciones automáticas.

, unos , y retiene el salvo verificaciones automáticas. Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

SUAF — Asignaciones familiares

DNI terminado en 4.

AUE — Asignación por Embarazo

DNI terminado en 3.

Asignación Prenatal (SUAF)

DNI terminados en 2 y 3.

PNC — Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 8 y 9 .

y . Bono completo: $70.000.

Otras prestaciones con pago habilitado hoy

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): todas las terminaciones de DNI, sin escalonamiento.

Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI, sin escalonamiento.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI, sin escalonamiento.

Para confirmar el detalle de cada acreditación, ingresá a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.