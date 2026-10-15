Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 15 de octubre

ANSES confirmó las acreditaciones de este jueves 15 de octubre para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y otras prestaciones. Si te preguntás cuando cobro, el dato clave sigue siendo la terminación del DNI y el tipo de prestación.
Los pagos se realizan en bancos y cajeros habilitados, de acuerdo con el cronograma oficial. A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy.
Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)
- DNI terminado en 4.
- Haber mínimo: $435.749.
- Bono extraordinario: $70.000.
- Total con bono: $505.749.
PUAM
- DNI terminado en 4.
- Monto: $348.599.
- Bono: $70.000.
AUH
- DNI terminado en 4.
- Monto general: $156.588 por hijo.
- ANSES deposita el 80%, unos $125.270, y retiene el 20% salvo verificaciones automáticas.
- Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.
SUAF — Asignaciones familiares
- DNI terminado en 4.
AUE — Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 3.
Asignación Prenatal (SUAF)
- DNI terminados en 2 y 3.
PNC — Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 8 y 9.
- Bono completo: $70.000.
Otras prestaciones con pago habilitado hoy
- Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): todas las terminaciones de DNI, sin escalonamiento.
- Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI, sin escalonamiento.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI, sin escalonamiento.
Para confirmar el detalle de cada acreditación, ingresá a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.