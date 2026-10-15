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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 15 de octubre

ANSES informa quiénes cobran hoy, jueves 15 de octubre: jubilaciones mínimas, PUAM, AUH, SUAF, PNC y más prestaciones. DNI y montos.

15 de octubre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 15 de octubre

ANSES confirmó las acreditaciones de este jueves 15 de octubre para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y otras prestaciones. Si te preguntás cuando cobro, el dato clave sigue siendo la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Los pagos se realizan en bancos y cajeros habilitados, de acuerdo con el cronograma oficial. A continuación, el detalle de quiénes cobran hoy.

Jubilaciones y pensiones (haber mínimo)

  • DNI terminado en 4.
  • Haber mínimo: $435.749.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Total con bono: $505.749.

PUAM

  • DNI terminado en 4.
  • Monto: $348.599.
  • Bono: $70.000.

AUH

  • DNI terminado en 4.
  • Monto general: $156.588 por hijo.
  • ANSES deposita el 80%, unos $125.270, y retiene el 20% salvo verificaciones automáticas.
  • Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

SUAF — Asignaciones familiares

  • DNI terminado en 4.

AUE — Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 3.

Asignación Prenatal (SUAF)

  • DNI terminados en 2 y 3.

PNC — Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 8 y 9.
  • Bono completo: $70.000.

Otras prestaciones con pago habilitado hoy

  • Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción): todas las terminaciones de DNI, sin escalonamiento.
  • Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI, sin escalonamiento.
  • Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI, sin escalonamiento.

Para confirmar el detalle de cada acreditación, ingresá a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

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