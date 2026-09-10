Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 10 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza hoy, jueves 10 de septiembre, con su cronograma de pagos. Jubilados, pensionados, titulares de la AUH y de otras asignaciones tienen su turno de cobro según la terminación del DNI, en una jornada en la que la consulta más repetida vuelve a ser cuándo cobro y con qué monto llega el depósito a la cuenta bancaria.

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Como ocurre todos los meses, las acreditaciones se escalonan por el último número del DNI y se realizan de lunes a viernes, sin pagos los fines de semana. Quienes cobran hoy deben tener en cuenta que la acreditación puede demorar algunas horas dentro de la jornada y que el dinero ya está disponible en la sucursal o por cajero.

En esta nota, prestación por prestación, el detalle de quiénes tienen pago confirmado para el día de la fecha.

Jubilaciones y pensiones — haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Además del haber de $428.633, les corresponde el bono extraordinario de $70.000, por lo que el total acreditado es de $498.633.

DNI terminado en 2: cobra hoy, jueves 10 de septiembre

PUAM — Pensión Universal para el Adulto Mayor

Los titulares de la PUAM cobran hoy su haber de $342.873 más el bono de $70.000, que les corresponde completo.

DNI terminado en 2: cobra hoy, jueves 10 de septiembre

AUH — Asignación Universal por Hijo

Los beneficiarios de la AUH cobran hoy el 80% del monto mensual, estimado en $154.031 por hijo, lo que equivale a unos $123.225 depositados. El 20% restante queda retenido y se retira una vez al año con la presentación de la Libreta AUH.

DNI terminado en 2 : cobra hoy, jueves 10 de septiembre

: cobra hoy, jueves Junto con la AUH se acredita la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más

Asignación por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación por Embarazo tienen su pago este jueves según la terminación del DNI.

DNI terminado en 0: cobra hoy, jueves 10 de septiembre

Asignación Prenatal (SUAF)

La Asignación Prenatal se acredita hoy para dos terminaciones de DNI.

DNI terminado en 0 : cobra hoy, jueves 10 de septiembre

: cobra hoy, jueves DNI terminado en 1: cobra hoy, jueves 10 de septiembre

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se paga hoy para todas las terminaciones de DNI, ya que se acredita el primer día del calendario de Prenatal. Se recomienda confirmar el detalle en Mi ANSES.

SUAF — Asignaciones familiares (trabajadores registrados)

Los trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares por el SUAF tienen hoy su acreditación.

DNI terminado en 2: cobra hoy, jueves 10 de septiembre

PNC — Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se acreditan hoy para dos terminaciones de DNI, con el bono de $70.000 incluido.

DNI terminado en 4 : cobra hoy, jueves 10 de septiembre

: cobra hoy, jueves DNI terminado en 5: cobra hoy, jueves 10 de septiembre

Quiénes no cobran hoy

Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y la prestación por Desempleo (Plan 1) no tienen acreditaciones en la jornada de hoy. Tampoco se pagan los planes 2 y 3 del Desempleo ni las asignaciones de Pago Único, que se abonan por ventanilla dentro de sus propias ventanas de pago.

Si la fecha asignada ya pasó y el dinero no aparece, conviene revisar la liquidación en Mi ANSES (mi.anses.gob.ar o la app, con CUIL y Clave de la Seguridad Social), llamar al 130 o sacar turno en una oficina.