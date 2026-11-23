El Bioparque Temaikèn presentó su nueva gran atracción para la temporada. Se trata de "Huemul, una leyenda patagónica", una experiencia sensorial e inmersiva que busca acercar la riqueza natural del sur argentino a través de escenografías, proyecciones hiperrealistas y efectos especiales 4D. El objetivo principal es que el público conozca al huemul, un ciervo nativo conocido como el "Fantasma de los Andes", y se comprometa con el cuidado de la montaña. La propuesta también pone el foco en otros dos grandes habitantes de la región: el puma y el cóndor.

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El recorrido invita a atravesar distintos escenarios que combinan naturaleza, cultura y tradición. La travesía comienza en el interior de una vivienda ancestral, donde un sabio comparte una antigua leyenda junto al fuego y revela los secretos mejor guardados de los bosques del sur. A partir de ahí, los visitantes avanzan por espacios como "Fuego Ancestral", "El Bosque del Huemul" y "La Cueva de los Pumas". Cada ambiente fue diseñado para despertar emociones y convertir a los asistentes en protagonistas de un viaje que busca transformar el asombro en conciencia ambiental.

El desafío de salvar al "Fantasma de los Andes"

Detrás de esta novedosa atracción hay un fuerte trabajo de conservación que trasciende la exhibición. El huemul es una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción en Argentina, con una población estimada que apenas oscila entre los 350 y 500 ejemplares. Desde 2022, la Fundación Temaikèn, junto a la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de Chubut, lleva adelante un Centro de Rehabilitación y Recría. Allí, los animales reciben un riguroso seguimiento sanitario y nutricional, y se generan investigaciones científicas sobre aspectos poco conocidos de su biología, como la gestación.

Los resultados de este proyecto ya son alentadores. Desde la puesta en marcha del centro, nacieron nueve crías de huemul, y en agosto de este año llegó Chaura, el primer ejemplar de segunda generación, hija de una hembra nacida en el mismo lugar. Actualmente, el programa cuenta con 15 individuos, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para que la especie vuelva a habitar la Patagonia. A través de esta nueva experiencia, los visitantes no solo aprenden sobre el animal, sino que también se convierten en parte activa de su conservación.

Cómo visitar la nueva atracción

"Huemul, una leyenda patagónica" ya está abierta al público. El Bioparque recibe visitantes de miércoles a domingo y feriados, en el horario de 10 a 18 horas. Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web oficial, donde cuentan con un 50% de descuento respecto a la boletería. El predio está ubicado en Belén de Escobar, sobre la Ruta Provincial 25, a solo un kilómetro de la Ruta Panamericana (ramal Escobar-Campana).