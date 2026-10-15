La cadena de supermercados Coto mantiene vigente durante octubre de 2026 una promoción de fidelización dirigida a los clientes que cumplan años durante este mes. A través del programa Comunidad Coto, los usuarios registrados que cumplen años reciben una bonificación del 40% de descuento para utilizar en la plataforma de compras virtuales de la empresa.

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El beneficio se envía de forma directa a la casilla de correo electrónico del cliente mediante un código único y nominativo. Esta promoción está orientada a la adquisición de insumos para celebraciones o el abastecimiento del hogar en rubros seleccionados de alimentos y bebidas.

Las categorías alcanzadas por la promoción por cumpleaños

El cupón de ahorro del 40% se habilita para pedidos realizados mediante la plataforma Coto Digital en sectores específicos del catálogo:

Panadería y catering: Incluye tortas, masas finas y productos de elaboración propia como sándwiches de miga.

Fiambrería y copetín: Abarca quesos, embutidos, fiambres seleccionados y snacks.

Bebidas: Contempla opciones como jugos, aguas, gaseosas, cervezas, vinos y bebidas blancas.

Cómo activar el beneficio en Coto Digital

Para hacer efectivo el descuento durante el proceso de compra en línea, se debe seguir el siguiente procedimiento:

Verificar el correo electrónico: Revisar la bandeja de entrada o las carpetas de promociones y correo no deseado para ubicar el correo emitido por la empresa. Armar el pedido: Ingresar al sitio web de Coto Digital y seleccionar los productos pertenecientes a las categorías participantes. Aplicar el código: En la sección de resumen de compra previa al pago, ingresar el cupón enviado o seleccionar el beneficio asociado al número de DNI registrado. El sistema aplicará la rebaja sobre el monto total de los rubros comprendidos.

Para recibir la bonificación de cumpleaños y acceder a las promociones hay que asociarse a la "Comunidad Coto".

Los pasos para registrarse en Comunidad Coto y recibir descuentos

Para recibir esta bonificación de cumpleaños y acceder a las promociones diarias en las sucursales, es requisito figurar en la base de datos de la compañía. El registro se realiza de manera gratuita a través del sitio web oficial completando los datos personales, confirmando el enlace recibido por correo y dictando el DNI al momento de abonar en caja o realizar operaciones por internet.

Un nuevo ahorro para octubre en electrodomésticos

Por otra parte, Coto cuenta durante octubre con distintas opciones de descuentos y cuotas sin interés para productos seleccionados. Según las promociones publicadas por la cadena, durante todo el mes hay alternativas que permiten acceder a hasta 18 cuotas sin interés en determinados productos de electrodomésticos, dependiendo de la tarjeta y de la entidad bancaria. Las condiciones varían según el medio de pago y el artículo elegido.

Entre las opciones disponibles aparecen 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard para determinados electrodomésticos. También existen alternativas de 18 cuotas sin interés con Visa, Mastercard y Cabal para productos seleccionados de la categoría.

A su vez, algunas tarjetas bancarias ofrecen planes especiales. Por ejemplo, Coto publica promociones de hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas American Express, mientras que clientes de determinadas tarjetas del Banco Galicia pueden acceder a planes de hasta 18 cuotas en productos seleccionados.