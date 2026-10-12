Una familia argentina conserva desde hace generaciones una pequeña escultura blanca que sería atribuida al famoso arquitecto y escultor Miguel Ángel Buonarroti cuando apenas tenía 20 años en la Florencia de los Médici.

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La escultura representa a San Juan Bautista niño. En Italia se lo llamaba "Il Giovannino" y podría ser una de las obras perdidas más buscadas del artista que pintó la Capilla Sixtina y esculpió el David, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Si los especialistas internacionales confirman esta hipótesis a partir de los estudios que se realizan en la Universidad de Bolonia, entre otros organismos, la pieza podría llegar a costar hasta 450 millones de dólares.

¿Cómo encontraron la supuesta escultura de Miguel Ángel?

La historia inició a comienzos de la década de 1990 cuando Ángel Osvaldo Nessi, historiador del arte y director del Museo de Bellas Artes de La Plata, empezó a estudiarla. Trabajó sobre la pieza entre 1993 y 2000, y en 1997 la certificó -según él- como un Miguel Ángel.

El caso llegó a los medios de todo el país, pero tras varios intentos de secuestro a integrantes de la familia obligó a guardar silencio y dejar la obra en una colección privada.

La reconstrucción histórica determinó que la escultura habría llegado al Río de la Plata durante el siglo XVIII y desde entonces quedó en manos de la familia durante varias generaciones. Antes de que la noticia llegara a los diarios, la pieza pasó por un juzgado, ya que en abril de 1995 una denuncia de la Policía Federal indicaba que habría sido robada de la Capilla Sixtina.

Según la denuncia, fundada en dados de informantes que indicaron que enviados no oficiales del Vaticano se encontraban en contacto para obtener la escultura, la pieza habría sido robada 400 años antes y había ingresado de contrabando a nuestro país. Pero en mayo de ese año, el juez desestimó la denuncia "por no constituir delito".

Qué dicen los investigadores

En 1998, Aurelio Álvarez Pérez, de la Universidad Autónoma de Barcelona, analizó muestras de la pieza con microscopía de luz polarizada y difracción de rayos X, y determinó que estaba hecha en alabastro yesoso. Unos 28 años después, en junio de 2026, con equipamiento de última generación, Josep Oriol Oms Llobet, del Instituto de Geociencias de Barcelona (GEO3BCN-CSIC), volvió a analizarla y confirmó el resultado con mayor precisión.

Según un documento histórico de 1570, se describe con ese mismo material otra escultura que durante siglos fue considerada candidata a ser el San Giovannino perdido de Miguel Ángel, y que hoy se encuentra en España. Todas las pruebas fueron reunidas por el investigador y documentalista Pablo Semmartin en la monografía Il Giovannino Perduto: una hipótesis atributiva a Miguel Ángel Buonarroti, publicada en el repositorio científico Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.22758278) y en Academia.edu.

Semmartin inició su investigación en 2020 e incluye más de 700 documentos originales de Ángel Osvaldo Nessi y biografías de Emil Ludwig, Giorgio Vasari y Ascanio Condivi, y plantea cinco líneas de evidencia: documentos históricos, testimonios, comparación estilística con la obra temprana del artista y análisis del material. Todas ellas sostienen que la autoría de la pieza es atribuible a Miguel Ángel.

¿Cuánto sale un Miguel Ángel?

Los investigadores estimaron que si se atribuye la autoría de la pieza, la escultura podría llegar a valer hasta 450 millones de dólares. Esta cifra no corresponde a un capricho, ya que en 2017 se pagó ese precio por el Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, la obra de arte más cara de la historia.

El caso ya despertó interés en el mercado internacional: el equipo mantuvo encuentros con referentes del sector, entre ellos uno en Londres con el marchand italiano Carlo Orsi.