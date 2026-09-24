Un supuesto mentalista de 44 años fue detenido en la ciudad de Santa Fe, acusado de estafar a una mujer de 69 años por 300.000 pesos y 25.000 dólares. El hombre la engañó asegurándole que su familia sufría un "maleficio" que requería rituales y viajes al exterior para romperlo.

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La investigación está a cargo del fiscal Alejandro Benítez, que ordenó la detención del hombre en una casa ubicada en calle Alfonsina Storni al 6000, donde también le secuestraron un Peugeot 408, su celular y un maletín en el que tenía cartas de tarot, velas, imágenes religiosas, cuadernos y sahumerios.

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Se estima que en los próximos días será trasladado hasta los tribunales de Santa Fe para ser formalmente imputado por el caso cuya víctima fue una mujer de 69 años, que denunció haber sido estafada a partir de una trama que empezó a través de un programa de radio.

¿Cómo fue el engaño del falso mentalista para estafar 25.000 dólares?

Todo inició cuando la mujer había escuchado en un programa de radio de la localidad de Sarmiento que iba a ir un supuesto mentalista. La mujer se comunicó con él y acordaron un encuentro en el domicilio de la víctima. Según relató la denunciante, el hombre le aseguró que le habían realizado "magia negra" y le ofreció cirios pascuales (velas de cera que se bendicen y se encienden durante la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo) para proteger a su familia del "maleficio".

La víctima confió en el relato y compró los tres cirios por los que pagó $ 100 cada uno, según indicó Infobae. Pero el engaño no terminó allí, ya que tiempo después el mentalista volvió a aparecer en su casa y le dijo que tenían que ir al cementerio, donde agarró unas cintas que se encontraban en una lápida y le manifestó que debía viajar a Roma para bendecirlas y así finalizar con la maldición que supuestamente pesaba sobre su familia.

Sin embargo, para realizar el viaje necesitaba dinero y la mujer le entregó tres mil dólares y luego 22.000 más. Desde un inicio, el acusado le dijo a la víctima que bajo ningún punto de vista debía contarle a sus hijos lo que estaba sucediendo, ya que ellos también estaban "engualichados".

La revelación familiar que rompió el engaño y terminó en la Justicia

Pero la mujer le contó lo que estaba pasando a sus hijos, quienes le hicieron dar cuenta de que se trataba de una farsa y debía realizar la denuncia por estafa. Se espera que el fiscal Benítez, del Ministerio Público de la Acusación, impute al acusado la próxima semana.

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Además, no cuenta con antecedentes penales por el delito de defraudación, que contempla penas de entre un mes y seis años de prisión, según el artículo 172 del Código Penal. Este aplica a "el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño".