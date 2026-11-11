De Ezeiza a San Martín: los gestos de los reclusos que sorprendieron al papa León XIV en su histórica visita a Devoto

El papa León XIV visitó este miércoles la cárcel de Devoto, donde escuchó testimonios de personas privadas de la libertad y recibió una serie de regalos preparados para la ocasión. La entrega se produjo al cierre del encuentro, del que también participaron integrantes de la Pastoral Carcelaria y autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

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Entre los presentes hubo una estola confeccionada en Ezeiza, una artesanía elaborada en la Unidad 47 de San Martín y un libro que reunió mensajes de personas privadas de la libertad y voluntarios de distintas puntos del país. Además, el Servicio Penitenciario Federal entregó un obsequio institucional.

Una estola tejida y mensajes de toda la Argentina

La preparación de los regalos involucró a personas alojadas en distintas unidades penitenciarias. En Ezeiza, internos que participan de un espacio de rehabilitación de adicciones trabajaron en la estola en un taller de tejido en telar, de acuerdo con el relato de Patricia Alonso, secretaria ejecutiva de la Pastoral Carcelaria.

"Gracias por su presencia entre nosotros, gracias por sus palabras. Su visita a la cárcel nos recuerda una vez más que Dios no da a nadie por perdido. Que hace fiesta por la oveja encontrada, por el hijo que vuelve a casa. Gracias porque con su presencia sentimos el abrazo del Padre, abrazo que no hace distinción por el pasado, que nos recuerda nuestra dignidad... Aquello que nadie nos puede quitar, somos hijos amados. Y es esa verdad la verdad más profunda que nos hace profundamente libres" expresaron desde la Pastoral Carcelaria.

La Pastoral también convocó a personas detenidas de todo el país a escribir mensajes breves para el Papa. Los textos fueron reunidos en un libro, una forma de acercar al encuentro las voces de quienes no podían estar presentes en Devoto.

La artesanía de San Martín fue otra de las piezas preparadas en talleres penitenciarios para la visita. Según explicó Alonso antes del encuentro, los trabajos de alfarería remiten a la acción de Jesús en la vida de los internos.

El mensaje del Papa a los presos de Devoto

Durante la visita, León XIV sostuvo que el paso por la cárcel podía ser una oportunidad para empezar de nuevo. “Aún en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundo que hayan podido experimentar o causar, esta situación actual que atraviesan es un momento para poder reiniciar sus vidas”, expresó.

El Sumo Pontífice también reflexionó sobre los límites de la condición humana y cuestionó la “sensación de omnipotencia” asociada a las drogas, el “falso poder” del dinero fácil y la “impunidad que es fruto de la corrupción”.

La visita al penal porteño formó parte de la última jornada de su viaje por la Argentina, antes de la misa prevista en Luján y de su partida hacia Perú.