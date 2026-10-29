Punto por punto, qué dice la autopsia al cuerpo de Nancy Godoy

Investigadores al tanto del caso de Nanci Estela Godoy confirmaron a El Destape los hallazgos en las pericias al cuerpo de la maestra rural encontrado el martes. El Instituto Médico Forens aseguró que tenía heridas en el cuerpo con un arma blanca, que serían puñaladas, en tanto que también se pudieron rastrear heridas de defensa por parte de la víctima.

{{{htmlAmp}}}

"Ese informe –en el marco del Legajo de Investigación Fiscal N° 159598– indica que Nanci sufrió una muerte extremadamente violenta o traumática, tras recibir múltiples lesiones punzocortantes y cortantes. Estas aparecen, algunas con signos macroscópicos de haberse producido cuando aún estaba con vida, en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores", puntualizaron en diálogo con los familiares el decano del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial, José Luis Gálvez, y la fiscal María Andrea González desde la UFIC de Esquina, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes.

El médico forense que intervino en el caso señaló que las características de las heridas permiten inferir la utilización de varias armas. “La multiplicidad y morfología de las lesiones permiten inferir al menos varias armas. En antebrazo presenta típicas lesiones de lucha o defensa”, indicó, al describir los resultados del examen forense. Las marcas detectadas en esa zona del cuerpo son compatibles con lesiones de defensa, un elemento relevante para la reconstrucción de los hechos.

En paralelo, el Instituto Médico Forense lleva adelante un abordaje interdisciplinario e interinstitucional para avanzar en el esclarecimiento del caso. Según se informó, el organismo solicitó la colaboración del Instituto Médico Forense de Córdoba para realizar estudios entomológicos, que podrían aportar mayor precisión sobre el tiempo de muerte. Además, trabaja junto al Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que colabora con los estudios genéticos pendientes.

La investigación también busca obtener nuevas evidencias biológicas que permitan identificar a los responsables, a partir de la complejidad del caso. "Mediante modernos procedimientos se buscan establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores”, señalaron, en referencia a las técnicas empleadas para profundizar el análisis de las pruebas recolectadas.

Los estudios entomológicos y genéticos forman parte de las distintas líneas de trabajo orientadas a reconstruir las circunstancias de la muerte y aportar elementos que contribuyan a la investigación judicial. Los resultados de estos procedimientos podrían permitir precisar aspectos centrales del caso y establecer posibles vínculos entre el material analizado y las personas involucradas.

Noticia en desarrollo