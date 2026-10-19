Estuvo a punto de desaparecer bajo el agua y hoy busca convertirse en un destino turístico: el pueblo escondido de Mendoza ideal para una escapada.

En plena cordillera mendocina, entre caminos de ripio, ríos y montañas, hay un pequeño pueblo que durante años vivió bajo la incertidumbre de un proyecto que podía cambiar su destino para siempre. Las Loicas, un paraje rural ubicado al sur de Mendoza, figuraba entre las zonas que quedarían bajo el agua si se construía la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Hoy, después de la cancelación de la obra, busca transformar aquella amenaza en una oportunidad para desarrollar el turismo y mostrar una forma de vida profundamente ligada a la naturaleza.

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La localidad forma parte de los 55 pueblos rurales argentinos postulados al programa Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo, una iniciativa que busca destacar destinos que conservan sus tradiciones, su patrimonio y su entorno natural. Con sus paisajes cordilleranos y sus costumbres rurales, Las Loicas intenta posicionarse como una alternativa para quienes prefieren los viajes tranquilos, lejos de los circuitos turísticos más concurridos.

El proyecto hidroeléctrico que amenazó con borrar al pueblo del mapa

Durante años, Portezuelo del Viento fue uno de los grandes proyectos hidroeléctricos previstos para el sur de Mendoza. La represa, proyectada sobre el río Grande, contemplaba la creación de un embalse que habría afectado a distintas comunidades de la región, entre ellas Las Loicas.

La posibilidad de que el agua cubriera parte del territorio generó preocupación entre las familias que vivían allí. Buena parte de sus habitantes son puesteros y crianceros dedicados a la cría de chivos y al trabajo rural, actividades vinculadas con los puestos históricos, las viviendas familiares y las zonas de pastoreo.

Estuvo a punto de desaparecer bajo el agua y hoy busca convertirse en un destino turístico: el pueblo escondido de Mendoza ideal para una escapada.

El futuro del paraje cambió a fines de 2023, cuando el Gobierno de Mendoza canceló el proyecto en medio del histórico conflicto con La Pampa por el uso del agua del río Colorado. La decisión puso fin a años de incertidumbre sobre la posible desaparición del pueblo y abrió otro escenario para la comunidad.

Con la represa descartada, Las Loicas comenzó a atraer a viajeros interesados en conocer una zona de la cordillera mendocina alejada del turismo masivo. Su ubicación, a poco más de 100 kilómetros de Malargüe y cerca del Paso Pehuenche, que conecta Argentina con Chile, lo convierte en un punto de referencia para explorar los paisajes del sur provincial.

La propuesta turística se apoya en los atractivos naturales de la zona, entre ellos las termas, los circuitos de senderismo y los caminos de montaña. A medida que llegaron visitantes, también comenzaron a desarrollarse pequeños emprendimientos familiares, alojamientos rurales y propuestas gastronómicas locales.

El paraje funciona, además, como punto de acceso a lugares como Cajón Grande, Valle Noble y El Azufre, conocidos por sus paisajes, arroyos y opciones vinculadas con el turismo de aventura y la pesca. La apuesta consiste en aprovechar los recursos naturales y las tradiciones que forman parte de la identidad local, sin transformar el lugar en un destino de grandes complejos hoteleros.

Cómo llegar a Las Loicas, en Mendoza

Las Loicas se encuentra en el sur de Mendoza, a poco más de 100 kilómetros de la ciudad de Malargüe y cerca del Paso Pehuenche, el cruce internacional que comunica Argentina con Chile. La Ruta Nacional 145 atraviesa el paraje y permite recorrer una zona caracterizada por sus montañas, ríos y caminos de ripio. Antes de viajar, conviene consultar el estado de las rutas y las condiciones de circulación, especialmente si se planea visitar sectores alejados o realizar actividades en la montaña.

Después de años en los que su futuro estuvo condicionado por la posibilidad de quedar bajo el agua, Las Loicas busca escribir una historia diferente. El turismo rural aparece como una oportunidad para poner en valor sus paisajes y tradiciones, generar alternativas para la comunidad y atraer a viajeros que buscan descubrir rincones menos conocidos de la Argentina.