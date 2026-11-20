Hay parejas que llevan toda una vida vinculándose, con convivencia, hijos y el peso de lo vivido durante décadas de por medio. Esto puede afectar a la relación, que poco a poco se va desgastando, por más que el amor siga en pie. En los últimos años, algunos matrimonios y relaciones de años tomaron la decisión de dejar de lado la convivencia y preservar así el vínculo. Es una buena opción, o al menos a considerar, para quienes buscar avivar la llama del romance.

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Un ejemplo puede ser una pareja que lleva más de treinta años juntos. Ambos son adultos mayores de 60 años y han convivido la mayor parte de su vida, tanto que no recuerdan cómo era la vida antes de conocerse y muy probablemente han ido perdiendo la sensación de autonomía. "Me olvidé cómo era estar solo", es una preocupación que se suele escuchar en quienes están hace décadas con una misma persona, hayan tenido o no hijos.

En el útlimo tiempo se puso de "moda" una solución para las parejas agotadas de la convivencia, pero no por eso de la relación y el amor: vivir separados. En principio puede resultar un tanto chocante, sobre todo en aquellas personas que están acostumbradas a los valores más tradicionales, pero esta opción "moderna" puede ser la puerta a una nueva era, en la que las dos personas de la relación se sientan rejuvenecidas.

Vivir separados puede ser una gran opción para avivar el romance y dejar de lado las rispideces. Foto: Magnific

Pero, ¿cómo funciona esta dinámica? Cada quien tiene su espacio, durante la semana existe la opción de verse o dejar el encuentro para el fin de semana, y así alimentar el deseo. Una buena opción es ir alternando entre casas cada semana, o no, esto queda a gusto de la pareja. Lo fundamental es mantener la comunicación más que nunca, ya que el dejar de convivir puede influir en el diálogo, tanto para bien quitando las rispideces, como de manera negativa si se cortan los canales de comunicación.

No existe la manera ideal de vivir separados. Cada pareja debe entender sus preferencias y trabajar para que todas las partes se sientan feliz en la nueva dinámica. De hecho, no es necesario tomar la decisión de abandonar la convivencia de un día para el otro, sino que puede ser progresivo y siempre existe la posibilidad de retroceder.

Los beneficios de vivir separados: ideal para parejas adultas +60

Uno de los principales beneficios es recuperar la autonomía. Después de décadas de compartir horarios, tareas domésticas, decisiones y espacios, tener un hogar propio permite volver a elegir cómo organizar el día, qué actividades hacer y cuándo descansar sin tener que negociar permanentemente con otra persona. Esto puede ser especialmente importante cuando llega la jubilación y ambos pasan mucho más tiempo en casa.

También puede ayudar a reducir los conflictos cotidianos. Las pequeñas diferencias que antes pasaban desapercibidas pueden convertirse en motivo de discusiones cuando la convivencia es permanente. Los hábitos de sueño, el orden, la alimentación, las visitas o el uso de los espacios pueden generar tensiones. Al vivir separados, algunas de esas fricciones desaparecen y los encuentros dejan de estar atravesados por las obligaciones diarias.

Otro aspecto importante es la posibilidad de volver a extrañarse y recuperar el deseo de compartir. Cuando cada persona tiene su propio espacio, los momentos juntos pueden dejar de ser parte de una rutina automática. Una salida, una cena o una visita pueden convertirse nuevamente en planes elegidos, en lugar de actividades que se dan por sentadas por el simple hecho de convivir.