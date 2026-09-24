Rincón del Socorro es una estancia de 12.000 hectáreas en la provincia de Corrientes que por mucho tiempo estuvo dedicada a la producción ganadera, pero a principios del siglo XXI atravesó un proceso de transformación que cambió para siempre la función de estas tierras al convertirlas en un parque nacional.

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Douglas Tompkins había comprado el establecimiento en 2001 con el objetivo de recuperar sus ambientes naturales y crear una reserva natural que sería manejada por su fundación The Conservation Land Trust (CLT). Años más tarde, donaron 11.600 hectáreas para la conformación del Parque Nacional Iberá, mientras que las otras 400 están en manos de la Fundación Rewilding Argentina.

Junto a la compra de otros campos en Iberá, habían pensado en el mayor parque natural de la Argentina y así traer de vuelta a las especies de fauna que se habían extinguido, además de promover una economía basada en el turismo de naturaleza.

Del ganado al refugio de aves que habían desaparecido

El filántropo conservacionista y su equipo restauraron y ampliaron los edificios del casco histórico de la estancia, retiraron al ganado del campo, removieron cientos de kilómetros de alambrado e iniciaron el mayor proceso de re introducción de fauna localmente extinta de América.

Hasta el momento, en el predio fueron liberados osos hormigueros gigantes (considerados extintos a mediados del siglo XX en la provincia), venados de las pampas y pecaríes. En Rincón del Socorro se pueden observar varios ecosistemas naturales, como vastos pastizales temporalmente inundados conocidos como malezales, bellos palmares de Caranday, pastizales de paja colorada, sabanas, montes de espinal y bosques en galería.

La estancia se construyó a partir de un casco de estancia de 1896 restaurado y ampliado personalmente por Tompkins. Además, los edificios conservan el estilo clásico europeo, de grandes galerías que refrescan las casas en verano.

El proyecto siguió avanzando y hoy existe una población autosustentable, con ejemplares que nacieron directamente en estado silvestre. Desde que iniciaron el programa, más de 130 osos hormigueros huérfanos fueron rescatados de otras provincias.

El regreso del venado

En cuanto a mamíferos, la estación es la reserva donde más avanzado se encuentra el programa de reintroducción de fauna, ya que no solo cuenta con una población establecida de osos hormigueros, sino también los primeros venados de las pampas y pecaríes de collar.

Actualmente, es el único lugar de la Argentina que alberga a estos mamíferos. También son abundantes los carpinchos, ciervos de los pantanos, corzuelas, monos carayas, zorros, vizcachas y ñandúes. Además, es posible avistar al aguará guazú, lobito de río y el aguara Pope.