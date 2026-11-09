Están buscando un símbolo de paz: León XIV llegó al Conurbano y los vecinos le pidieron trabajo y la unión de los argentinos

Buscando un símbolo de paz: una multitud se acercó al Cottolengo Don Orione para ver al papa León XIV. (Foto: Kaloian Santos)

A las 8:30 de la mañana, sobre la Avenida Monteverde (Ruta Provincial 4) y la calle Trípodi, en el partido de Almirante Brown, el inconfundible papamóvil esperaba paciente bajo un sol ya picante la llegada del Papa León XIV para avanzar algunas cuadras e ingresar al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Esa esquina, donde el pontífice bajaría del coche con el que se trasladó desde la Capital Federal y subiría al reconocido vehículo, estaba colmada de vecinos que esperaban verlo al menos unos segundos. El pedido de la mayoría era muy claro; las bendiciones debían ser para mejorar la situación económica, el trabajo, pero sobre todo que haya paz país.

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La llegada del Papa al conurbano bonaerense, y en particular a una institución como Don Orione, fue interpretada por muchos como un gesto significativo de una Iglesia que busca acercarse a los sectores más vulnerables. Su mensaje del domingo por la noche ya había movilizado a miles de personas de la zona, que durante la madrugada comenzaron a ubicarse junto a las vallas instaladas a lo largo de varios kilómetros para intentar verlo, aunque fuera durante unos segundos.

El paisaje también tuvo sus vendedores ambulantes, multiplicados por la convocatoria. Entre banderas, imágenes religiosas y figuras del pontífice, comerciantes de distintos rubros buscaron aprovechar la masividad para conseguir un ingreso extra. Sin embargo, la expectativa por la visita convivió con una realidad económica que apareció una y otra vez en las conversaciones.

La gente se acercó a ver al papa León XIV al Cottolengo Don Orione.

El pedido de trabajo al papa León XIV

Entre quienes esperaban al Papa estaban Brian y César, dos vecinos que destacaron la posibilidad de presenciar una visita que consideraron excepcional. "Ojalá que la llegada del Papa traiga prosperidad para el país, para los trabajadores, para los chicos, para todos", expresaron en diálogo con El Destape. Además, pidieron que se visibilicen las necesidades que atraviesa la población y que haya más oportunidades laborales.

La situación de César reflejó parte de ese reclamo. Contó que lleva un año desocupado, después de haber trabajado durante once años y que no consigue reincorporarse al mercado de trabajo formal: "Yo tengo oficio. Tengo 35 años, toda mi vida laburé en blanco y se me hace difícil conseguir un trabajo".

Una multitud se acercó al Cottolengo Don Orione para ver al papa León XIV. (Foto: Kaloian Santos)

Actualmente utiliza su auto para trabajar con aplicaciones de transporte, una alternativa que, según explicó, le permite sostener los gastos cotidianos, aunque tampoco representa una solución estable. "Lo laburo y bueno, con eso vamos llenando la olla día a día, pero tampoco es fácil", contó.

El reclamo por el empleo también estuvo presente entre los trabajadores de la construcción. Jorge Riquelme, militante de la UOCRA, llegó desde Lomas de Zamora y aseguró que lo convocaba la situación social y la necesidad de que la visita papal pusiera en primer plano la falta de trabajo.

"Una bendición, una ayuda al trabajo. Hay muchos compañeros sin puesto de trabajo, un montón. Y bueno, todo el país está mal, no solamente nosotros", sostuvo.

Para Riquelme, la convocatoria también expresa la búsqueda de contención espiritual frente a las dificultades. "Lo único que perdemos, a lo último que perdemos es la fe", afirmó. Además, vinculó el mensaje que el Papa había dirigido al presidente con la expectativa de que la movilización de los fieles permita visibilizar los reclamos sociales.

La emoción de los vecinos y los pedidos de salud y seguridad

La presencia de León XIV también tuvo un significado especial para quienes viven desde hace décadas en Claypole. Alicia, una vecina que lleva sesenta años en la localidad, contó que su familia llegó allí en busca de un lugar donde establecerse y que la comunidad los recibió cuando tenían muy pocos recursos.

"Siento orgullo en que nos venga a bendecir el Papa. En sesenta años que vivo acá, no sabés lo que es. Una emoción terrible que nos venga a bendecir, que nos venga en esta situación que estamos pasando, porque no es buena", expresó. Además, dijo que confiaba en que la visita pudiera representar una señal de esperanza para quienes atraviesan dificultades: "Yo creo que vamos a salir adelante con la bendición de él".

Facundo y Daiana, oriundos de Longchamps, también llegaron para ver al pontífice. Para ambos era la primera oportunidad de presenciar una visita papal. Al hablar de sus pedidos, mencionaron la salud, la economía y la situación social. Daiana hizo especial hincapié en las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad, un reclamo que adquirió particular relevancia en el marco de la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione.

La gente se acercó a ver al papa León XIV al Cottolengo Don Orione.

Una jornada de fe en medio de la crisis

La convocatoria también tuvo su impacto en los trabajadores que buscaron aprovechar la llegada del Papa para vender artículos religiosos. Matías, fabricante de figuras de yeso, contó que había llegado durante la madrugada para ofrecer imágenes del pontífice, aunque las ventas avanzaban mucho más lentamente de lo esperado.

"Estoy desde anoche y recién ahora vendí tres figuras del Papa", contó. Muchas personas preguntaban el precio antes de desistir de la compra. Relacionó las dificultades para comercializar sus productos con el contexto económico: "Yo fabrico figuras de yeso de todo tipo y este año nos dieron con un palo. No vendimos nada".

La visita de León XIV reunió distintas expectativas en las calles de Claypole. Para algunos fue la oportunidad de ver por primera vez a un Papa; para otros, un momento para renovar su fe o pedir por la salud de sus familias. Pero en buena parte de los testimonios apareció una misma preocupación: la falta de trabajo, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para sostener la vida cotidiana.

Una vez que el Papa ingresó en el Pequeño Cottolengo Don Orione, muchos vecinos se retiraron. El regreso del vehículo iba a ser a toda marcha porque a las 11:30 debía estar en Monumento a los Españoles para dar una misa ante millones de personas que se movilizaron a Capital Federal. Pero los kilómetros de bonaerenses que se movilizaron en zona sur también lograron decir "presente" en un hecho histórico. Vale decir, además, que su visita a las personas con discapacidad, un sector que durante el Gobierno de Javier Milei fue uno de los más desplazados, también dejó un claro mensaje a una política de exclusión.

Trabajo, salud, seguridad, oportunidades y unidad fueron algunas de las palabras que más se repitieron en una mañana en la que la fe convivió, de manera directa, con las urgencias sociales del país.