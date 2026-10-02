El Río de la Plata es mucho más que la vía navegable más importante de Sudamérica y la fuente de agua dulce de millones de personas. También es un recurso energético de enorme valor que el país mantiene prácticamente sin explotar. La pregunta es directa: si las condiciones están dadas, ¿por qué la costa bonaerense no tiene aerogeneradores de mediano y gran porte?

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Esa inquietud guía desde hace años el trabajo de Pablo Provenzano, docente del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de La Matanza (DIIT-UNLaM) y director de una línea de investigación que evalúa el recurso eólico sobre el área argentina del río.

Vientos a la altura de Europa

Los resultados del estudio son alentadores. "Los valores de velocidad promedio son similares, en las estaciones de mayor actividad del viento, a los propios de algunas zonas geográficas de España con mayor recurso eólico. Hablamos de este país europeo, que se encuentra actualmente en el puesto 6° del ranking de potencia eólica instalada en el mundo", explicó Provenzano.

La comparación no es menor: España es una de las potencias globales en energía eólica, y la ribera bonaerense muestra registros equiparables en sus momentos de mayor actividad.

Para llegar a esa conclusión, el equipo trabajó con registros del Servicio Meteorológico Nacional a lo largo de once años consecutivos. Con herramientas estadísticas y matemáticas, describieron velocidades predominantes, frecuencias, direcciones y períodos de calma en distintos niveles de altura.

Una geografía que juega a favor

Las características naturales del río explican buena parte de ese potencial. Su desembocadura supera los 200 kilómetros de ancho, un rasgo único en el mundo. A eso se suma un lecho de poca profundidad, que genera olas mucho más moderadas que en mar abierto.

El resultado es una suerte de planicie natural por la que los vientos oceánicos que llegan desde el anticiclón del Atlántico Sur ingresan prácticamente sin obstáculos.

El impacto ambiental también sería concreto. Según los especialistas, una granja eólica offshore de 20 MW podría evitar emisiones equivalentes a las de casi 18 mil autos que consumen en promedio dos mil litros de nafta por año.

Ningún parque, una sola excepción

Pese a todo, en el territorio estudiado no hay todavía ningún parque eólico en funcionamiento. Sin embargo, hay una señal en el horizonte.

"La excepción que asoma es el proyecto La Escondida, aprobado en 2024 para incorporarse al Mercado Eléctrico Mayorista con 158 MW de potencia instalada en el Partido de Punta Indio, sobre la ribera bonaerense. Esta iniciativa podría actuar como disparador de iniciativas similares en esta región fluvial", señaló Provenzano.

Una deuda climática que se agranda

El contexto internacional vuelve más urgente este tipo de proyectos. La COP30, realizada en Belém, Brasil, en noviembre de 2025, cerró con un diagnóstico preocupante: las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en los últimos dos años y se registraron temperaturas globales récord.

En ese escenario, la Argentina presentó en 2025 su Tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional, en la que se comprometió a reducir 375 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente hacia 2035.

Pero los compromisos en el papel no alcanzan. Provenzano advierte que los organismos científicos que siguen la acción climática de los gobiernos, y la contrastan con la meta del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2°C, califican hoy las políticas y medidas argentinas como "críticamente insuficientes".

"Estos datos impactan en los esfuerzos a realizar frente al desafío climático desde nuestro país, lo cual compete esencialmente a cada gobierno como actor principal y también a las empresas, instituciones públicas y privadas, comunidad, familias y a cada uno de nosotros como integrantes de la Nación", remarcó el investigador.

Ciencia hecha en la universidad pública

El proyecto también es una muestra del rol de la universidad pública en la producción de conocimiento. Parte del equipo está integrado por becarios de la UNLaM, como Florencia Luchetti, estudiante de Ingeniería Civil.

"A lo largo del proyecto no solo profundicé en un área específica de conocimiento, sino que también incorporé herramientas metodológicas fundamentales para la investigación científica", contó.

Luchetti puso el foco en un aspecto central: que la investigación universitaria no responde a intereses privados sino a problemas reales de la sociedad. "La universidad pública cumple un rol clave en la formación de investigadores fomentando el pensamiento crítico. Garantiza el acceso abierto a la producción científica para el desarrollo de todo un país", concluyó.

Con información de la Agencia CTyS.