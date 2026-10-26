Un escape de gas se registró este lunes en una obra en construcción, ubicada en el barrio porteño de Caballito, por lo que 18 personas debieron ser atendidas en el lugar y tres de ellas fueron trasladadas al hospital. La situación provocó que se evacúe una escuela aledaña para evitar que la situación escale.

{{{htmlAmp}}}

Personal de la empresa Britos rompió un caño de media presión al usar una retroexcavadora sobre avenida La Plata al 600, según informó la agencia Noticias Argentinas. Alumnos y autoridades de la Escuela Primaria Común N°9 debieron ser evacuados mientras estaban en clase.

Una galería comercial de la zona también fue evacuada por precaución. En tanto, desde Metrogas confirmaron que la pérdida ya estaba controlada. La situación generó gran preocupación porque hace casi un año en el barrio se registró una explosión con llamas de hasta casi 12 metros tras una fuga.

El operativo de evacuación

Los Bomberos de la Ciudad perteneciente al Destacamento Caballito acudieron a la zona de avenida La Plata al 600, a metros de Juan Bautista Alberdi, y pidieron la presencia de trabajadores de Metrogas para controlar la pérdida registrada en un "edificio con subsuelo, planta baja y 8 pisos, y otra planta baja destinada a local comercial y el resto de los planos a casa de departamentos".

Ante esta situación, las autoridades evacuaron la Escuela Primaria N.° 9 Florentino Ameghino y otras estructuras edilicias aledañas, al tiempo que el SAME asistió a varios vecinos, mientras que uno de ellos fue trasladado al Hospital Durand.

Luego, la empresa distribuidora de gas informó que el escape fue solucionado luego de que un equipo identificara la zona afectada.

La asistencia a los vecinos afectados

El SAME desplegó 12 móviles en la zona para brindar asistencia sanitaria a los afectados, de los cuales dos eran menores de 10 y 17 años. El titular de la entidad, Alberto Crescenti, confirmó que a los pacientes se les suministró oxígeno tras haber inhalado gas.

“Hay algunos que han inhalado y por eso nosotros estamos tratando de revertirle la situación, porque después vienen náuseas, vómitos y eso es lo que queremos evitar”, explicó Crescenti, que también precisó que el operativo de emergencia incluyó la evacuación de dos edificios cercanos al punto de fuga.

Operadores del Grupo Especial de Rescate (GER) del destacamento Caballito ingresaron a uno de los edificios para realizar una inspección plano por plano y evaluar si correspondía desalojar a los residentes. En tanto, sobre el número 605 de la misma avenida, una galería con dos locales comerciales abiertos en el subsuelo también fue desalojada.