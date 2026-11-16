En el noreste de la provincia de Córdoba existe un pequeño pueblo que durante el verano multiplica su población por la cantidad de visitantes que lo eligen como destino de escapadas. Se trata de Marull, una localidad de solo 2.010 habitantes según el último Censo Nacional.

{{{htmlAmp}}}

Está ubicado en el departamento de San Justo, a unos 170 kilómetros de la capital provincial. Ofrece una propuesta poco habitual, ya que permite disfrutar de las playas del río y apenas a pocos kilómetros, de una enorme laguna de agua salada.

En Marull es posible realizar actividades al aire libre y compartir tradiciones gastronómicas. Su cercanía con el río Xanaes y con la laguna Mar Chiquita lo convierten en una alternativa para quienes buscan escapar del ruido de las grandes ciudades y de los puntos turísticos más concurridos.

Playas de agua dulce y la laguna salada

Uno de los lugares más elegidos por las y los turistas es el balneario El Puente, que está ubicado apenas a cuatro kilómetros del centro de Marull. Allí, sobre las márgenes del río Xanaes, también conocido como río Segundo, hay playas chiquitas de agua dulce y algunos sectores para descansar y disfrutar en familia.

Otra alternativa es Playa Grande, situada a unos 12 kilómetros del casco urbano. El lugar ofrece una costa extensa sobre la laguna Mar Chiquita, un espacio natural caracterizado por su salinidad y biodiversidad.

En esta zona se pueden hacer actividades como pesca deportiva de pejerrey, avistaje de aves y safaris fotográficos. También existen propuestas de turismo aventura como trekking y kayak por Campo Mares. Para quienes prefieren un ritmo más tranquilo, se pueden realizar caminatas y paseos náuticos.

Fiestas populares, un circuito religioso y gastronomía

Marull también tiene una agenda cultural que convoca turismo durante otros momentos del año. Entre sus celebraciones se destaca la Fiesta Regional de la Cerveza Artesanal y la Picada, que reúne gastronomía, productores regionales y música.

Se realizan carnavales gratuitos, Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción, el Certamen Nacional de las Mujeres Asadoras y la Fiesta de la Argentinidad, entre otros.

Otro de sus atractivos particulares es el Vía Crucis ecuménico, un recorrido de 15 estaciones, que conecta el ingreso al pueblo con el cementerio y puede realizarse a pie o en bicicleta. La visita también permite conocer el templo parroquial de estilo neogótico y el Museo Municipal.

Para llegar desde Córdoba capital en auto hay que recorrer aproximadamente 170 kilómetros: primero se toma la Ruta Nacional 19 para luego continuar camino por la Ruta Provincial 10 hasta el empalme con la Ruta Provincial 17.