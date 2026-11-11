Escapada en la Costa: el pueblo balneario bonaerense de 2000 habitantes que deslumbra con sus 700 hectáreas de bosque y mar

En la Costa Atlántica bonaerense hay un destino imperdible para escapadas breves: con playas amplias de médanos enormes, un arroyo que desemboca en el mar y un bosque de cientos de hectáreas se impone Dunamar.

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Se trata de una pequeña localidad del partido de Tres Arroyos que cada verano recibe a miles de visitantes, conservando la tranquilidad de un lugar con una población mínima.

Separada de Claromecó por el arroyo homónimo, Dunamar ofrece seis kilómetros de frente marítimo y un entorno natural que la diferencia de otros lugares turísticos de la provincia.

Es una opción verdaderamente especial para quienes quieren disfrutar del mar, pero también buscan sumar caminatas, paseos en bicicleta y actividades al aire libre.

Según el censo del 2010, el área urbana conformada por Dunamar y Claromecó superaba los 2.000 habitantes. Sin embargo, durante la temporada de verano, el movimiento cambia de manera considerable con la llegada de turistas de todo el país.

Un bosque entre médanos y mar

Uno de los principales atractivos del lugar es su enorme espacio forestado, que se extiende detrás de los médanos y acompaña toda la línea de la costa. La arboleda incluye pinos, eucaliptos, tamariscos y acacias, entre otras especies.

El origen del lugar está vinculado a un proyecto impulsado por Ernesto Gesell y continuado por la familia Fangauf-Gesell, que transformó un terreno dominado por la arena y el viento en un espacio verde de enorme extensión.

Los caminos internos permiten recorrer el bosque a pie o en bicicleta, encontrar sectores de sombra y disfrutar de un paisaje diferente al de las playas tradicionales. A pocos metros, los grandes médanos también ofrecen un escenario atractivo para quienes se animan al sandboard.

El arroyo Claromecó y sus actividades

El otro protagonista de Dunamar es el arroyo Claromecó, que separa a la localidad de su vecina y desemboca en el océano Atlántico. Se trata de uno de los rincones más pintorescos de la zona y ofrece distintas actividades para toda la familia.

Entre las actividades posibles se encuentran los paseos en kayak, la pesca deportiva y las excursiones en embarcaciones livianas. La desembocadura, donde se encuentran el agua dulce y el mar, también convoca a quienes buscan pasar el día al aire libre.

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires hay unos 570 kilómetros. Una de las alternativas es tomar la Ruta Nacional 3 hasta Tres Arroyos y continuar por la Ruta Provincial 73 hacia Claromecó. Desde allí, un puente vehicular sobre el arroyo permite ingresar a Dunamar.