La llegada del papa León XIV a la Argentina cuenta con una valoración favorable entre la mayoría de la población, aunque las diferencias políticas aparecen al observar las respuestas por identificación partidaria. Según una encuesta de Opina Argentina, el 64% de los consultados tiene una imagen positiva del pontífice, mientras que apenas el 14% expresa una opinión negativa.

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El estudio, realizado entre el 23 y el 25 de octubre sobre una muestra de 2.205 personas de todo el país, indica que el 46% define su imagen como “muy positiva” y otro 18% como “algo positiva”. En tanto, el 22% no tiene una opinión formada.

El respaldo también atraviesa a los principales espacios políticos, aunque con distinta intensidad. Entre quienes se identifican con el peronismo, la imagen favorable de León XIV llega al 71%. En el electorado de La Libertad Avanza desciende al 55%. La diferencia también se observa en el rechazo: alcanza al 22% de los libertarios, frente al 9% entre los peronistas.

La visita, que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre, será la primera de un Papa a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987. El conocimiento de la gira es prácticamente generalizado: el 97% de los encuestados afirmó estar al tanto del viaje.

Cómo impacta la visita del Papa en la política

Su importancia no genera el mismo nivel de consenso. Un 60% considera relevante la llegada del pontífice, mientras que el 33% le resta importancia y el 7% no respondió. La mayoría interpreta el viaje desde una perspectiva religiosa. El 57% lo considera un acontecimiento puramente de carácter religioso, frente a un 31% que lo entiende como un acto político. El 12% restante no tiene una posición definida.

Consultados sobre las posibles consecuencias para la administración de Javier Milei, seis de cada diez argentinos consideran que la llegada de León XIV no favorecerá ni perjudicará al Gobierno. Solo el 10% cree que tendrá un efecto positivo, mientras que el 16% anticipa un impacto negativo. Otro 14% no tiene una opinión definida.

La percepción sobre la naturaleza del viaje también modifica esa evaluación. Entre quienes lo consideran religioso, el 68% sostiene que no tendrá consecuencias para el Ejecutivo y el 11% cree que lo perjudicará. En cambio, entre quienes lo interpretan como un acontecimiento político, el rechazo a una posible consecuencia favorable para Milei es mayor: el 30% prevé un efecto negativo y el 48% considera que será neutral.

Por último, el sondeo muestra que la mayoría no le asigna al Papa una pertenencia partidaria local. El 50% afirma que León XIV no se identifica con ningún espacio político argentino y el 24% no sabe qué responder. Entre quienes sí lo vinculan con algún sector, el 15% lo asocia al peronismo, el 5% al Frente de Izquierda y el 4% a La Libertad Avanza. El PRO y el radicalismo reúnen apenas el 1% cada uno.