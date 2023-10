¿Cómo llegamos hasta acá?: los feminismos cuestionan y reaccionan ante el avance de Milei y las violencias en los territorios

Las encuentreras coparon un nuevo taller sobre el antifascismo en el que plantearon la coyuntura política del país y el peligro de los derechos conquistados. Las preguntas y los debates que vienen.

“La avanzada de la ultraderecha lo primero que va a hacer es venir contra nosotras y los derechos conquistados. La semana que viene hay elecciones nacionales y el escenario es muy poco amigable para los feminismos y tenemos que pensar por qué llegamos acá y qué vamos a hacer”. Ese fue el disparador que dio inicio al taller sobre "Antifascismo", una de las novedades del 36° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que comenzó este sábado 14 de octubre y se extenderá hasta el lunes en la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. Este año, el Encuentro está marcado por la coyuntura política local e internacional tras la avanzada de la ultraderecha y los discursos de odio que atentan contra los feminismos y transfeminismos, según consignaron durante el debate. Las conclusiones, que se definirán este domingo, serán parte de las definiciones finales que determinarán los ejes del movimiento feminista y transfeminista de cara al próximo año.

En un debate dinámico que incluyó a más de 150 personas en una de las más de cuatro comisiones del novedoso taller, que se convirtió en el más convocante de los 112 que se llevan a cabo, mujeres y disidencias expusieron sus puntos de vista y analizaron las nuevas formaciones de ultraderecha y movimientos políticos neofascistas, los autoritarismos; el odio como programa político sistemático; el ejercicio de la violencia hacia determinadas poblaciones, y las estrategias de lucha y activismo para contrarrestarlas.

“Estoy muy preocupada por la democracia porque desde el atentado de Cristina hasta acá todo comenzó a declinar y no sé si lo subestimamos diciendo que Milei es un muñeco de TikTok pero viene de ganar una elecciones. Creo que debemos pensar cómo los feminismos tomamos la posta y defendemos la democracia que es la garantía de todos los derechos conquistados”, expresó Paula (nombre ficticio para resguardar su identidad), de 40 años. Ella aseguró que nació en democracia y nunca tuvo “tanto miedo como ahora”.

En este marco, Romina, una dirigente feminista de Jujuy, tomó la palabra y alertó sobre la persecución que sufrieron los jujeños, principalmente las mujeres y disidencias, durante las manifestaciones contra la Reforma constitucional, por parte del gobierno de Gerardo Morales "en connivencia con las fuerzas policiales y el poder Judicial". Remarcó que “parte de la derecha ya está accionando en los territorios que está cooptando y avanzando de manera muy fuerte y criminalizando y persiguiendo a las personas disidentes”.

“Venimos de un contexto en el que se criminalizó en general la protesta, hay más de 100 personas que han sido detenidas por protestar. Hay causas contravencionales y penales con un aparato penal entra a funcionar muy armónicamente para perseguir y se lo está viendo con un nivel de eficiencia que da miedo. Tengo mucho miedo desde la organización porque estamos poniendo el cuerpo con las compañeras” , sumó Romina.

En esta línea, una referente de Santa Fe también expuso la avanzada de la derecha en otro territorio nacional con la victoria de Maximiliano Pullaro, el candidato de Patricia Bullrich. La mujer planteó el retroceso respecto al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe que habían obtenido y que ahora será convertido en Secretaría. “A partir de esto nos preguntamos cómo defendemos lo que conquistamos pero también cómo llegamos hasta acá con esta corriente reaccionaria que lo único que hace es destruir lo construido. Por eso, la pregunta es ¿qué pasó?”, se preguntó.

“Esa pregunta de cómo llegamos hasta acá, me parece que es primordial, me parece que si bien tenemos una democracia que nos ha sabido dar muchas cosas, creo que también está mostrando sus límites. Me parece que tenemos que seguir avanzando en nuevas maneras de organización. La representación política, para mí, tiene que ver justamente con esta situación en la que estamos. Me parece que tenemos que abrir un poco el campo de lo posible, empezar a pensar en otros horizontes", enfatizó otra participante del taller.

La encuentrera que se presentó como “militante del Conurbano bonaerense” planteó que “habría que pensar no tanto en clave electoralista para que no nos sigan marcando la agenda, sino que estaría bueno que la agenda la volvamos a recuperar nosotras y que tenga que ver con nuevas maneras de organizarnos, de poder pensar otras formas que realmente generen igualdad, que abran el espacio a las diversidades, a los distintos puntos de vista, la autogestión”. Este punto de vista tuvo muchas diferencias durante el debate ya que muchxs participantes enfatizaron que “no da igual” quien gané y sostuvieron que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei representa el fascismo en la Argentina.

En esta línea, otra oradora apuntó contra el candidato liberal y remarcó que “hay un enemigo declarado en estos sectores neofascistas que han determinado con claridad que las mujeres, las disidencias y toda esa agenda son un enemigo a derrotar. Entonces me parece que esta es una primera gran respuesta”.

Fascismo: el electorado de Javier Milei y la precarización

Ante este planteo, otra encuentrera contó que también llegó desde el Conurbano bonaerense, analizó el contexto social y económico del país que provocaron el crecimiento de la figura de Milei y lo relacionó específicamente con el fascismo en el mundo. “El fascismo es una política que, si bien es para los sectores privilegiados de la sociedad sin duda, tiene una base social que es completamente la opuesta, porque en todos los sectores, históricamente, su base social son los sectores de la clase media empobrecida, los sectores que el fascismo llamaba lumpenproletarios, es decir, los sectores más precarizados, lo que están más afuera y para quienes esta democracia, que cumple 40 años, no ha cumplido con ninguna de las premisas, empezando por aquella premisa de que con la democracia se come, se cura y se educa”.

La referente feminista remarcó, entonces, que “hay un contenido social, una realidad social, que favorece a que aparezcan estos fenómenos y lo peor que podemos hacer es subestimarlos, o decir que todo es lo mismo porque son todos ajustadores, pero el fascismo es otra cosa, porque lo que necesita para llevar adelante su plan es reventar, es sacarnos mucho más de lo que nos han sacado, reventar a las organizaciones sean los sindicatos, sean el movimiento feminista, nuestras organizaciones, nuestras actuaciones. Van contra eso, y eso no es menor, eso nos pone en peligro, eso hay que leerlo con esa claridad”.

El debate que se extendió pasadas las 18 horas de este sábado y entre algunas de las primeras conclusiones fueron: ¿Cómo llegamos hasta acá? Pero también ¿Cómo nos vamos a organizar a partir de ahora? Y cómo remarcó una de las encuentreras primero “debemos pensar cómo los feminismos tomamos la posta y defendemos la democracia que es la garantía de todos los derechos conquistados”.