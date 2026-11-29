La Policía de Córdoba informó que una yarará pequeña se encontraba oculta en la pileta de una vivienda familiar en el barrio Valle Escondido, de la capital provincial. Se trata de una de las serpientes venenosas más comunes del país y que se había refugiado dentro de la casilla del filtro.

{{{htmlAmp}}}

El episodio ocurrió en una vivienda de Valle Escondido, uno de los barrios privados del noroeste cordobés, cuando la familia advirtió la presencia del reptil en un lugar poco visible y de acceso frecuente. Los efectivos de la Patrulla Ambiental de la Policía provincial acudieron al domicilio y lograron capturar al ejemplar sin que se registraran heridos.

La ubicación del animal generó una situación de riesgo potencial para los habitantes del hogar, ya que se trata de un espacio que suele manipularse para el mantenimiento del agua. Una vez capturado, el animal fue retirado del domicilio conforme a los protocolos de manejo de fauna silvestre.

Además, la fuerza de seguridad aprovechó la ocasión para recordar a la comunidad cómo actuar ante una situación similar: "Si encontrás animales silvestres, mantené distancia y comunicate al 911". También destacaron que la prevención es "responsabilidad de todos".

¿Por qué las yararás son peligrosas?

La yarará chica oriental (Bothrops diporus) es una serpiente de mediano porte que pertenece a la familia Viperidae. Los ejemplares adultos rara vez superan el metro de longitud, aunque pueden alcanzar los 100 centímetros. Se distinguen por una coloración de fondo castaño claro o grisácea, con manchas de forma trapezoidal o en reloj de arena distribuidas a lo largo del cuerpo.

Los ejemplares juveniles suelen presentar una tonalidad blanquecina o amarillenta. La especie es la mayor responsable de los accidentes con reptiles en la Argentina, ya que su veneno provoca la coagulación de la sangre, necrosis y efectos hemorrágicos en el tejido local.

Intervino personal de la Patrulla Ambiental (Foto: Policía de Córdoba).

Aunque las mordeduras de yarará raramente son fatales, cuando se recibe atención médica oportuna, pueden derivar en daño tisular severo con secuelas funcionales permanentes. En cuando a su distribución geográfica, habita en casi todas las provincias de la Argentina, con excepción de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y se adapta con facilidad a ambientes perturbados

¿Qué hago si me encuentro con una yarará?

Las autoridades sanitarias y ambientales de Córdoba coinciden en una recomendación básica: no acercarse, no tocar y no intentar capturar al animal por cuenta propia. Aunque parezca inmóvil o inofensivo, puede ser peligroso. Por lo tanto, el primer paso ante un encuentro de este tipo es mantener la distancia y comunicarse con el 911 para dar paso a la intervención de personal especializado.

En caso de una mordedura se deberá trasladar a la persona afectada de manera inmediata al centro de salud más cercano. Mientras se realiza el traslado, se recomienda mantener al accidentado en reposo, calmo y con el miembro afectado inmovilizado, además de suministrarle agua en abundancia.

Luego, el personal médico se ocupará de la administración de un "antiveneno", ya que se debe determinar el tipo de suero adecuado, estimar la dosis de acuerdo a la gravedad de los síntomas y aplicarlo vía endovenosa.