Autoridades de Defensa Civil y Prefectura encontraron sin vida este jueves al joven de 19 años que era buscado desde ayer luego de haberse arrojado al agua del Canal Villanueva, en el partido bonaerense de Tigre. La víctima fue identificada como Nicolás Daniel Pereyra según indicaron medios. La madre, Soledad, estaba en hablando en vivo con un móvil de A24 cuando la prefectura comunicó el hallazgo del cuerpo.

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En esa comunicación, había dicho que lo último que supieron de Nicolás fue que estaba en el Dique Luján bañandose en el río con un grupo de amigos y que no sabía nadar. Dijo que uno los otros jóvenes se tiró en un momento a intentar rescatarlo y lo mismo hizo otro menor de edad con otro de los chicos del grupo a quien logró salvar. Soledad denunció que no tuvo ayuda con la búsqueda ayer a la tarde sino recién esta mañana cuando la Prefectura activó la búsqueda.

Una argentina se ahogó en Uruguay

En las últimas horas una joven de 36 años se ahogó en las aguas de la playa Chihuahua, Maldonado, Uruguay. La víctima, oriunda de la localidad entrerriana de Viale, se encontraba en el agua junto a un hombre que sería su pareja. Ambos fueron rescatados, pero ella no logró recuperarse pese a las maniobras de reanimación que le practicaron las autoridades y el personal médico.

Según consignaron medios locales, el accidente habría sido ayer al mediodía cuando desde la playa dieron aviso al 911 de que había dos personas que se estaban ahogando en la playa. Ante el aviso, personal de Prefectura se desplazó al lugar por vía terrestre y por vía marítima en una lancha.

Al arribar, el personal policial constató que los dos afectados ya habían sido sacados del agua con ayuda de los bañeros y otras personas que se encontraban en el lugar. El hombre, también de 36 años, se encontraba en buen estado, mientras que la mujer estaba inconsciente y fue sometida a maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).