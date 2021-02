El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, advirtió que la postura del Gobierno es "inflexible" sobre la exigencia a las empresas para que ajusten los precios finales de los servicios de telefonía fija y móvil, internet y TV paga a los valores autorizados por el organismo.

El funcionario aseveró que con las empresas que facturaron enero y febrero con aumentos superiores al 5% "hay conversaciones para que se pongan a derecho" y precisó que estas son "respetuosas en términos personales, pero tensas en términos institucionales". "Nosotros somos inflexibles en esto. No hay negociaciones, hay conversaciones", sentenció.

En diálogo con Victor Hugo Morales, López sostuvo que en las conversaciones de los últimos días con los grupos empresarios con más cantidad de clientes "ellos no dicen que van a devolver los importes" ya cobrados y que están por encima del aumento del 5% que aprobó el Gobierno para salir del congelamiento de precios del último cuatrimestre del año pasado.

"Imagino que van a seguir con la judicialización del tema", manifestó López. Además, remarcó que desde el Gobierno van "a aplicar las multas, se va a seguir hasta las últimas consecuencias" mientras que desde el ENACOM siguen "conversando con todos por futuros aumentos", pero alertó: "Quien no cumpla con la resolución (5% de aumento desde enero) no podrá aplicar los futuros aumentos que se aprueben".

“Si no devuelven la plata hoy (por este viernes) empezamos con las sanciones”, había afirmado días atrás López en una entrevista con El Destape Radio. El funcionario explicó que algunas empresas se adecuaron al pedido y devolvieron lo cobrado de más, pero otras como Cablevisión no lo hicieron.

El funcionario especificó: “Si no cumplen hoy tienen sanciones y si siguen incumpliendo no van a poder aumentar más. Si en febrero no devuelven la plata no pueden aumentar en marzo lo que está programado”. Con la decisión de no acatar la devolución del dinero, Cablevisión está desconociendo al poder ejecutivo, al poder legislativo y a cinco fallos dictados por el poder judicial. De todos modos, para López podrán recuperar el dinero de los usuarios porque tienen una estrategia judicial.

Cablevisión deberá devolver el dinero

Cablevisión deberá devolver este viernes, como fecha límite, el excedente cobrado a sus usuarios. El ENACOM había autorizado un incremento del 5% en enero pero la empresa del Grupo Clarín definió, unilateralmente, subir las facturas en un 20%. La declaración de las Telecomunicaciones como servicio público y el plan básico universal son dos políticas destacadas por la Casa Rosada a la hora de generar igualdad de oportunidades, conectividad para todos los argentinos y una actualización, en cierta manera, de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sin embargo, el poder del mercado y de las empresas no las vieron con buenos ojos, en especial a la medida que habilita un control de precios por parte del Estado nacional.

La medida fue defendida por el presidente de la Nación en su viaje a Chile la semana pasada. Aseguró que “en Argentina hay 45 millones de habitantes y 60 millones de celulares. Sin embargo, la telefonía fija es un servicio público y algunos cuestionan que la telefonía celular lo sea”. Y agregó que “cuando hicimos esas reformas, lo hicimos pensando en cómo el mundo había cambiado y cuáles eran las demandas nuevas de esta sociedad”. Pero la iniciativa también fue celebrada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena Ibarra, quien aseguró que “lo que está haciendo la Argentina, no lo hizo nadie” y remarcó “la garantía al derecho humano de acceso a las tecnologías de la información para toda la población”.