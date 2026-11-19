La crisis económica del 2001 golpeó a miles de argentinos que a inicios de los 2000 no tenían empleo y se quedaron sin ingresos. Uno de ellos fue Alfredo Alberto Santa Cruz, que encontró en la recolección de papel, cartón y otros materiales reciclables una vía para levantar una casa sustentable en Puerto Iguazú, Misiones.

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Santa Cruz es electricista de profesión y "en el año 2000, como muchos argentinos, me quedé sin trabajo", contó en una entrevista a la TV Pública en 2022. En ese entonces debió trabajar como cartonero para sostener económicamente a su familia.

Con los elementos recolectados de la calle, levantó una casa con botellas de plástico, cartones de tetrabrik, latas de aluminio y cajas de CD, que se encuentra a pocos kilómetros de las Cataratas del Iguazú. Hoy, la casa funciona como museo y recibe visitas guiadas.

En noviembre de 2008, una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación había aconsejado declararla de interés como herramienta para difundir un mensaje de concientización ambiental.

¿Cómo es la casa de botellas de plástico y cajas de CD?

El proyecto inició como un regalo de Navidad: la hija del electricista le pidió una casa de muñecas que la familia no podía pagar. Entonces, Santa Cruz decidió fabricarla con botellas de gaseosa de 1,5 y 2 litros, las cuales obtuvo de las calles y las zonas rurales de los alrededores.

Para lograr una vivienda sólida, ideó un bloque similar a un ladrillo, formado por botellas encajadas unas dentro de otras. También la empleo en los muros del jardín y en los escalones de los senderos, y prefiere las botellas más gruesas y con filtro solar.

La elección del relleno responde también a una cuestión de seguridad, ya que si una llegase a prenderse fuego, el plástico se contrae y libera el contenido que apaga las llamas. El techo fue construido con cartones de tetrabrik abiertos y aplanados y a latas de aluminio. Las puertas y ventanas fueron mayormente construidas con cajas de CD, mientras que las tapas de las botellas sirven de cortinas.

Las paredes llevan 1200 botellas de plástico de litro y medio de una conocida bebida de cola. Mientras que el techo requirió de 1300 cartones de tetrabrik, y las puertas y ventanas reúnen más de 140 cajas de CD.

Para el mobiliario también se utilizaron materiales reciclados. Los sillones requirieron unas 120 botellas, y la cama, otras 200. En 2018, la familia de Santa Cruz trabajaba en una casa mucho más grande, que iba a requerir de 24.000 botellas para completarse.

¿Dónde está la casa de botellas?

La casa de botellas se encuentra junto a la ruta principal de Puerto Iguazú, cerca del Parque Nacional. Hay varios carteles que señalan el camino y los horarios de visita. La familia vive allí todos los días del año y abrió las puertas de la casa con fines educativos para alumnos de colegios y grupos ecologistas de la región.

El Concejo Deliberante de Puerto Iguazú declaró la vivienda de interés municipal. Con el paso de los años, el electricista viajó a varias zonas de Sudamérica para enseñar a construir con botellas.