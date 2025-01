Efemérides del 24 de enero: qué pasó un día como hoy

El 24 de enero de 1947 nació Víctor Heredia.

Cada 24 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Víctor Heredia, el fallecimiento de Winston Churchill y la celebración del Día de la Educación.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1943 - Nacimiento de Sharon Tate

Nació en la ciudad de Dallas, en Texas, la modelo y actriz estadounidense, ganadora de un premio Globo de Oro por su papel en el filme Valle de Muñecas. Fue asesinada por el clan Manson en la ciudad estadounidense de Los Ángeles en 1969, crimen que conmocionó al mundo del cine.

1947 - Nacimiento de Víctor Heredia

El cantautor Víctor Ramón Cournou Heredia nació en Buenos Aires. Es una figura clave de la música latinoamericana y ganador de un Premio Grammy a la excelencia musical (2017).

1948 - Nacimiento de Oscar Moro

Nació en Rosario, Santa Fe, el baterista de las célebres bandas de rock Los Gatos, Color Humano, Pastoral, La Máquina de hacer Pájaros y Serú Girán, entre otras.

1965 - Fallecimiento de Winston Churchill

A los 91 años murió en Londres el político conservador británico, reconocido en todo el mundo por su liderazgo contra el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ejerció el cargo de primer ministro del Reino Unido. También fue primer ministro británico entre 1951 y 1955.

Winston Churchill.

1967 - Fallecimiento de Oliverio Girondo

A los 75 años murió en Buenos Aires el escritor y poeta, quien formó parte de la vanguardia literaria porteña en la década de 1920. Es el autor de Calcomanías, Espantapájaros y Veinte poemas para ser leídos en el tranvía.

1970 - Yoko Ono y Lennon

Durante un viaje a la ciudad danesa de Aalborg, el exbeatle John Lennon y su esposa, Yoko Ono, se raparon sus cabezas para “conmemorar el comienzo del Año Uno de la Paz”. En marzo de 1969 habían lanzado una campaña pacifista mundial con “encamadas por la paz” que hicieron durante dos semanas en Ámsterdam (Países Bajos) y otro tanto en Montreal (Canadá).

1990 - Black Crowes

La banda estadounidense de hard rock The Black Crowes lanzó su álbum debut: Shake Your Money Maker, el más exitoso del grupo. Contiene celebrados temas como She Talks to Angels y Hard to Handle.

2001 - San Lorenzo

Con la dirección técnica del chileno Manuel Pellegrini, San Lorenzo de Almagro ganó la Copa Mercosur, su primer título internacional, al vencer por penales (4- 3) al Flamengo de Brasil en el estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires.

2020 - Fallecimiento de Juan J. Pizzuti

A los 92 años murió en Buenos Aires el técnico más ganador de la historia de Racing Club, al que llevó a ser el primero de la Argentina en ganar un campeonato mundial. Además, brilló como delantero de La Academia, Banfield y de Boca Juniors.

2025 - Día de la Educación

La fecha fue proclamada por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de concienciar a todo el planeta de la importancia de la educación para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.