Efemérides del 2 de mayo: qué pasó un día como hoy

Entre los hechos destacados del día se encuentra el nacimiento de Mon Laferte y el aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano. Además, es el Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar.

El 2 de mayo es una fecha en la que se han producido diversos sucesos a lo largo de la historia, desde el fallecimiento de uno de los artistas más importantes del Renacimiento, hasta el nacimiento de grandes personalidades como la actriz Norma Aleandro, el luchador y actor Dwayne Johnson, y la cantante Mon Laferte. Pero también ha sido una fecha de luchas y tragedias, como la Batalla de Alcatraz en Estados Unidos, la visita del presidente cubano Fidel Castro a Argentina, y el hundimiento del crucero ARA General Belgrano durante la guerra de las Islas Malvinas.

El 2 de mayo de 1519 falleció en Francia el pintor, científico e inventor italiano Leonardo Da Vinci, autor de obras maestras como "La Gioconda" y "La Última Cena". Da Vinci es considerado uno de los artistas más importantes del Renacimiento, cuyo legado ha trascendido a lo largo de los siglos.

Por otro lado, el 2 de mayo de 1936 nació en Buenos Aires la actriz y directora de teatro Norma Aleandro, una de las más célebres del país, protagonista de "La historia oficial", la primera película argentina en ganar un Óscar al mejor filme extranjero. La carrera de Aleandro ha sido reconocida a nivel internacional, lo que la ha convertido en un ícono del cine y el teatro argentino.

En mayo de 1959, el entonces presidente Arturo Frondizi recibió a un joven Fidel Castro, cuatro meses después de la revolución cubana.

En el ámbito deportivo, el 2 de mayo de 1965 se enfrentaron por primera y única vez como jugadores Carlos Salvador Bilardo y César Luis Menotti, quienes luego serían técnicos campeones mundiales con la selección argentina de fútbol. Este partido entre Estudiantes de La Plata y Boca Juniors terminó en empate 2-2, y fue un precedente de la rivalidad entre ambos técnicos en la década de 1980.

El 2 de mayo de 1982 ocurrió uno de los sucesos más trágicos de la historia argentina, el hundimiento del crucero ARA General Belgrano por parte del submarino nuclear británico HMS Conqueror durante la guerra de las islas Malvinas. En este ataque murieron 323 marinos argentinos, lo que generó una gran conmoción en el país.

En el ámbito cultural, el 2 de mayo de 1967 los músicos y compositores Litto Nebbia y Tanguito (José Alberto Iglesias) compusieron la canción "La balsa", considerada tema fundacional del rock nacional argentino. Esta canción marcó un hito en la música de Argentina y América Latina, y se convirtió en un ícono cultural del país.

Por otro lado, el 2 de mayo de 1991, Irlanda prohibió la difusión en su territorio del video de la canción "Losing My Religion", de la banda de rock estadounidense R.E.M., por su contenido religioso. Esta canción ganadora de dos premios Grammy impulsó las ventas del álbum Out of Time, que superó los diez millones de copias en todo el mundo.

Este día en 2008, el volcán Chaitén entró en erupción, forzando a la evacuación de alrededor de 4.000 personas de la ciudad homónima ubicada en la región de Los Lagos, al sur de Chile. Las cenizas del volcán andino llegaron hasta Buenos Aires, generando una gran preocupación en Argentina.

En 2017, el mundo de la literatura y la dramaturgia se vio de luto con la muerte de Abelardo Castillo a la edad de 82 años en Buenos Aires. El escritor y dramaturgo fue ganador de cuatro Premios Konex y uno de la UNESCO. Entre sus obras destacan “La casa de ceniza”, “El que tiene sed” y “El evangelio según Van Hutten”. Su legado literario sigue siendo admirado y estudiado por muchos.

Por otro lado, el 2 de mayo también es el Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar. Esta efeméride fue instituida en 2013 por asociaciones de padres y organizaciones no gubernamentales para concientizar sobre el acoso y promover métodos para evitar la violencia en los centros escolares y protocolos de acción ante estos casos. El bullying es un problema que afecta a muchos niños y jóvenes en todo el mundo y es necesario tomar medidas para prevenirlo y erradicarlo.