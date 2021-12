Damián Neustadt, el autor e la foto de "Wado" de Pedro en 2001: "Cuando la saqué, me apuntaron con una escopeta"

A 20 años de la represión policial en Plaza de Mayo, el fotógrafo Damián Neustadt que capturó la detención de "Wado" De Pedro revivió y compartió junto a El Destape su vivencia de aquella fatídica jornada.

A 20 años de la crisis económica y social del 2001 bajo la presidencia de Fernando de la Rúa, muchos son los recuerdos y anécdotas de jornadas sangrientas y tristes de la historia argentina. Entre las múltiples imágenes que dieron testimonio de lo ocurrido durante la represión en el marco del estado de sitio, una foto en especial se convirtió en emblemática por su protagonista. Allí se ve a un joven militante que años después se convertiría en funcionario y hombre cercano a Cristina Kirchner hasta llegar a ser hoy el ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" De Pedro. Dos décadas después esa foto se viralizó en las redes sociales. En diálogo con El Destape, el fotógrafo y autor de la imagen, Damián Neustadt, reflexiona sobre las detenciones y lo ocurrido ese día por parte de la Policía Federal Argentina, cuyo accionar emula las atroces técnicas de los genocidas de la última dictadura cívico-militar.

Una de las características fundamentales de la fotografía desde su origen es ser testigo y prueba de la realidad. Así como puede captar la belleza de un momento, también es una herramienta indiscutible para la denuncia o la visibilización de hechos que, a veinte años, siguen doliendo a argentinos y argentinas. Más cuando fantasmas de aquella época asumen cargos en el Congreso de la Nación.

"Viví la situación y esperé al revelado para ver cómo habían quedado las fotos. Sabía lo que tenía en el rollo. El día anterior, a la noche, había ido al Congreso. Fui porque me pareció que tenía que ir, vi mucha gente en la calle y volví a buscar la cámara. El 19 a la noche se vio una represión importante en el Congreso", compartió Damián Neustadt sobre los sucesos que comenzaron el 19 de diciembre para llegar a su estadio más violento al día siguiente. "Hasta ese momento, llevaba cuatro años como fotógrafo y nunca había visto algo así. Estaba oscuro, era de noche y había un clima muy denso, no se sabía lo que pasaba concretamente. No había teléfonos y la comunicación era muy diferente, casi otro mundo", describió.

Fue el propio Damián Neustadt, en ese entonces con 25 años, quien retrató una paradoja atroz: "Wado" De Pedro, hijo de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar, siendo detenido ilegalmente por efectivos policiales tras haberse acercado a Plaza de Mayo al ver la represión contra Abuelas y Madres. "El maltrato a Madres y Abuelas fue uno de los momentos en los que hubo un quiebre. Me tocó estar ahí y verlo en vivo, a centímetros. Recuerdo la angustia de pensar de que eso no lo había visto nunca. Algo se quebró en ese momento, ver a Madres golpeadas con un rebenque fue una foto de la Dictadura", compartió Neustadt.

En 2001, Wado De Pedro tenía 25 años, la misma edad del fotógrafo que captó una detención, como mínimo, ilegal y vergonzosa. El 19 de diciembre, fue a Plaza de Mayo cuando supo que habían declarado el Estado de Sitio y el 20, como a muchos, fue la represión a las Madres de Plaza de Mayo lo que lo movilizó. Lejos de poder colaborar terminó en un patrullero, golpeado, picaneado y amenazado de muerte. "Wado dijo que se acercó a la Plaza porque vio lo que le estaban haciendo a las Madres. Las autoridades vieron que estaban haciendo eso y no hicieron nada, eso es responsabilidad política", observó Neustadt.

Lo que la cámara no captó, pero sí el reportero gráfico, fueron los detalles de una detención en la que, además de burlarse del actual funcionario, los policías lo picaneaban y le aseguraban que terminaría como sus padres. De hecho, las fotografías fueron utilizadas tanto por la fiscalía como por la querella como pruebas en el juicio que De Pedro encaró a partir de la violencia ejercida por efectivos policiales sobre él. "Yo pensé que lo iban a matar, cuando lo meten en el patrullero cruzamos las miradas y él gritaba: 'soy Wado, de H.I.J.O.S'. Los policías le decían 'vos sos hijo de desaparecidos y vas a terminar como tus viejos'. Lo picaneaban y yo estaba convencido de que lo iban a matar", compartió.

Como el horror no se terminó ahí, Neustadt agregó: "Cuando saqué la foto, discutí y me apuntaron con una escopeta. Después llamé a Abuelas y a la Defensoría del Pueblo porque estaba convencido de que lo iban a matar. No sé qué hubiera pasado si ese patrullero no chocaba. Claramente era una detención ilegal, una situación espantosa".

Hacia el final de la entrevista, el ahora politólogo y distanciado del fotoperiodismo, reflexionó: "¿Quién hubiera pensado que ese pibe que estaba en la Plaza hoy representa como cuadro político? Es interesante ese camino y lo que, para mí, hoy simboliza". Y añadió: "A nuestra generación nos tocó un estallido en un país exclusivo y excluyente para su sociedad. Hoy tenemos un país en el que se hace lo que se puede, pero la gente tiene su educación, su escuela, por más que les pese a algunos".

"Hay que cambiar las cosas desde el lugar que nos toca a cada uno, no podemos quedarnos con esa foto. Wado nunca se quedó en el lugar de víctima, siempre le tocaron cosas durísimas y salió para adelante. Lo que ha construido no tiene nada que ver con haber sido víctima sino con querer un país mejor", concluyó.

El relato de "Wado" de Pedro sobre su detención el 20 de diciembre de 2001

El ministro del Interior, Wado De Pedro, recordó que el 20 de diciembre de 2001, durante la represión policial a las movilizaciones populares en Plaza de Mayo, fue detenido, torturado y amenazado de muerte, pero destacó que las intervenciones del fotógrafo Damián Neustadt y del médico Gustavo Barbeito fueron fundamentales para salvar su vida.

"Me esposan, me empiezan a pegar con palos, con bastones. Me sacan el DNI y me empiezan a insinuar cosas muy fuertes: me dicen que me van a matar", repasó De Pedro en declaraciones a Infobae, sobre el maltrato que recibió ese día por parte de la Policía Federal.

Mientras que en diálogo con El Destape Radio, reflexionó que "lo más importante de los 20 años del 2001 es cómo el pueblo le dijimos basta a un gobierno de lo que fue la primera Alianza que luego repitió actores". También planteó que "en el 2001 el pueblo dijo basta y reaccionaron asesinando a 39 personas". Tras resaltar que "le tenemos que decir basta a la represión, a la utilización de las fuerzas del Estado para combatir la fuerza del pueblo", calificó: "Ya que Milei habla de casta, en 2001 le dijimos que no a la casta que estaba enquistada hacía muchísimos años, que volvió con el gobierno de Macri y que hoy está en la oposición".

Además, señaló que "me parece oportuno aprovechar estos 20 años del 2001 para decirle Nunca Más a los períodos de Endeudamiento y Fuga" y concluyó: "Hay que pedirle al Poder Judicial que haga Justicia con los delincuentes de guante blanco que endeudan a generaciones".

El actual ministro, quien en 2001 formaba parte de la organización Hijos y de la agrupación universitaria NBI de la Facultad de Derecho (Necesidades Básicas Insatisfechas), relató que tras ser detenido reconoció al fotógrafo "porque era (colaborador) de Abuelas (de Plaza de Mayo)", al que le gritó: "Soy Wado, soy de Hijos".