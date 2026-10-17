Dramático giro en la causa del propofol: una pericia clave sobre el anestesista acorrala a Fini Lanusse y Tati Leclercq

A meses de la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, se dieron a conocer los resultados de estudios toxicológicos complementarios de su autopsia en el barrio porteño de Palermo y se confirmó que tenía fentanilo y propofol en sangre. De esta manera, la Justicia sigue recolectando datos para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento y si hubo intervención de terceros, con Fini Lanusse y Tati Leclercq como principales sospechosas.

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En los estudios realizados también detectaron lidocaína -un anestésico local que se usa para bloquear el dolor-. Los investigadores suman esta nueva información a lo recolectado en el departamento del joven de 31 años: una jeringa, un dispositivo para administrar medicación por vía intravenosa junto a restos de propofol, fentanilo y midazolam.

A pesar de lo señalado, todavía no lograron determinar si Zalazar se administró las sustancias por su cuenta o si hubo otra persona en el lugar de los hecho. Cabe recordar que la autopsia estableció que falleció, el 20 de febrero de 2026, a causa de un edema pulmonar. Lo hallaron en el piso, junto a su cama, con una vía intravenosa colocada en el pie derecho, junto a jeringa, ampollas y un frasco.

El caso de Zalazar

Alejandro Zalazar era residente de tercer año de anestesiología en el Hospital Rivadavia, realizaba una rotación de Anestesiología Pediátrica en el Hospital Gutiérrez y en la Fundación Favaloro. El 19 de febrero del 2026, un día antes del hallazgo de su cuerpo sin vida, había cumplido con sus actividades habituales: según el análisis de las cámaras de seguridad de su edificio y los registros telefónicos, dejó su departamento a las 8 de la mañana y regresó a las 20. Luego se dirigió a un gimnasio y a las 22, ingresó nuevamente siendo la última vez que lo vieron con vida.

Según el expediente, durante la noche intercambió mensajes de WhatsApp con un amigo con quien tenía previsto encontrarse pero canceló el plan porque "me agarró el bajón". Su amigo declaró que había pasado por una separación sentimental.

Cuando al día siguiente no se presentó a trabajar en la Fundación Favaloro, encendió las alarmas y decidieron ir a buscarlo a su departamento, donde lo encontraron muerto.

Al analizar las imágenes pudieron confirmar que Chantal "Tati" Leclercq -amiga del anestesista- fue una de las primeras en llegar al departamento y encontrar el cuerpo de Alejandro. Según los registros telefónicos, también fue la última que habló con él durante la noche.

Actualmente, la joven está imputada por una investigación independiente por presunta sustracción de medicamentos en el Rivadavia. También es testigo en la causa que tiene imputada a su colega y amiga, Delfina “Fini” Lanusse y al anestesiólogo Hernán Boveri, ambos procesados por la Justicia por el robo de fármacos -entre ellos propofol y fentanilo-, del Italiano.

El caso se viralizó a partir de un audio que circuló en grupos de WhatsApp de médicos y anestesiólogos realizando fiestas -denominadas propofest- con drogas anestésicas en la Ciudad de Buenos Aires y al conocerse la noticia de la repentina muerte del propio Zalazar. En paralelo, el Hospital Italiano realizó una denuncia formal por el robo de fármacos.

El reciente comunicado de Tati Leclercq en redes

"Me equivoqué más que nunca y aprendí en su misma medida; me volví a enamorar; abracé muchos perros y les hice mimos a todos los gatos que encontré; perdí amistades, pero las que quedaron hoy valen mucho más que cualquier otra cosa. Extrañé a una persona y la soñé todas las noches y, después de darle tantas vueltas a lo mismo, sigo sin terminar de entender cómo pudo pasar eso que pasó”, expresó sin indicar a quién se refería.

En esa línea señaló que "me llamaron tantas cosas que incluso mi nombre dejó de pertenecerme". Y por ello planteó que su nombre antes "aparecía escrito en guardapolvos, exámenes, historias clínicas. Estudié durante años para aprender ese extraño oficio de mantener a otro ser humano de este lado de la vida. Pero, de la nada, la peligrosa era yo. Qué risa. Y me río de eso porque hubo un momento en que reírme fue una de las pocas cosas que no pudieron sacarme”.

Durante estos meses, la ex residente contó que se hizo "más creyente, más artista", que escribió "a lo loco" y que pensó mucho aunque no siempre lo hizo "bien". El mensaje estaba acompañado por fotos personales y con sus amigos.

Leclercq había reconocido en una entrevista realizada en la institución donde trabajaba haber consumido propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, y que las habría obtenido en el Hospital Rivadavia, aunque aclaró que su consumo se producía fuera del ámbito institucional. Y también sostuvo que consumió propofol en "una oportunidad" junto a Zalazar y que sostenía este consumo problemático desde septiembre de 2025.