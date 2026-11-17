Un estudio realizado a nivel nacional reveló la severa crisis socioeconómica que atraviesan las mujeres en las zonas periféricas del país. Según la Encuesta Nacional La Realidad Social en las Periferias, elaborada por el Instituto Periferias —dirigido por Daniel Menéndez—, el 84,5% de las mujeres encuestadas manifestó una constante preocupación por no contar con alimentos suficientes para sus hogares.

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El relevamiento, llevado a cabo entre agosto y septiembre de 2026 mediante un cuestionario de 47 preguntas aplicado a 5.088 personas en 15 provincias argentinas, expone un panorama crítico marcado por el hambre, la informalidad laboral y el sobreendeudamiento.

El drama cotidiano del hambre: el caso de la jubilada que pasó 35 días presa por un trozo de carne

La gravedad de estos indicadores se refleja en casos como el de Stella Chávez, una jubilada de 67 años y madre de seis hijos, quien permaneció 35 días detenida tras intentar llevarse carne y otros productos básicos de un supermercado ante la imposibilidad de comprar comida con su haber mínimo, el cual apenas le alcanzaba para cubrir los medicamentos y las tarifas de servicios.

Su situación sintetiza la vulnerabilidad de miles de mujeres que enfrentan la indigencia y la falta de protección social en la vejez. Según el informe, la inseguridad alimentaria grave afecta al 43,6% de las encuestadas, mientras que un 73,9% no logra acceder a alimentos saludables y nutritivos, un 58,4% debe saltearse comidas y un 40,7% llegó a pasar un día entero sin comer por falta de dinero.

Trabajo precarizado y sobrecarga de cuidados: la radiografía de la desigualdad en los barrios

Baja formalidad : apenas el 13,8% de las mujeres cuenta con un empleo registrado como fuente principal de ingresos, frente al 22% de los varones.

I nformalidad y programas sociales : el 42,8% de las mujeres trabaja en el sector informal y el 25,5% depende de asistencia o programas sociales como ingreso prioritario (frente al 8,3% en varones).

Sobrecarga doméstica : el 70,7% de las mujeres dedica cinco horas o más al día a tareas de cuidado no remuneradas, superando por 21,6 puntos porcentuales a la dedicación de los varones.

: el 70,7% de las mujeres dedica cinco horas o más al día a tareas de cuidado no remuneradas, superando por 21,6 puntos porcentuales a la dedicación de los varones. Desprotección en salud: el 61,9% carece de obra social, prepaga o plan estatal de salud.

El endeudamiento como estrategia de subsistencia

Insuficiencia de ingresos : el 76,5% de los hogares declara que sus recursos no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

: el 76,5% de los hogares declara que sus recursos no alcanzan para cubrir necesidades básicas. Deuda para comer: el 62,8% sostiene deudas financieras y el 60,6% tuvo que endeudarse específicamente para comprar alimentos.

Principales vías de financiamiento utilizadas: