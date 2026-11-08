Dónde ver por TV en vivo la misa del papa León XIV en su visita a la Argentina: esta es la forma

La visita del papa León XIV a Argentina marca el regreso de un sumo pontífice al país tras casi cuatro décadas. Del 8 al 11 de noviembre de 2026, el recorrido abarcará actividades oficiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. La agenda institucional contempla un encuentro con el presidente Javier Milei, así como reuniones con autoridades del gobierno, integrantes del cuerpo diplomático, dirigentes religiosos y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.

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El cronograma del viaje incluye visitas al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, al Complejo Penitenciario Federal de Devoto y una reunión con jóvenes en la capital. El eje central de la gira estará en los actos litúrgicos abiertos al público: la primera misa se realizará en el Monumento a los Españoles en Palermo, la segunda en la Escuela de Aviación Militar en Córdoba, y la celebración final será en la Basílica de Luján, previo a su salida hacia Perú.

¿Cómo ver y escuchar la misa en vivo?

Debido al interés generado en las distintas provincias, los medios de comunicación dispondrán de transmisiones en directo para el seguimiento de los actos y trayectos. Los canales de aire de la televisión argentina emitirán las ceremonias principales. Quienes deseen conocer el detalle de los horarios y las actividades programadas pueden consultar la agenda oficial.

En internet, el evento se podrá seguir a través de plataformas de streaming. El canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina transmitirá en vivo las celebraciones religiosas. Además, El Destape Radio realizará una cobertura especial de la visita a través del canal de YouTube de El Destape TV. Para consultar la guía de vías de emisión y las distintas opciones de acceso por televisión o red, se puede ingresar al informe de MDZ Online.

El papa León XIV celebra una misa. (Crédito de foto: Alejandro Barrosa / ACFI / Europa Press)

Relevancia del segundo papa latinoamericano y los debates de sus ideas

La figura de León XIV destaca por ser el segundo papa latinoamericano, dado que posee la nacionalidad peruana, en la historia de la Iglesia católica. Su gestión mantiene el foco pastoral en la doctrina social, con intervenciones orientadas a los sectores vulnerables, la situación del empleo y el análisis de los sistemas económicos globales.

Sus declaraciones sobre el rol del Estado, la economía y la distribución de recursos han abierto discusiones en el ámbito político y académico. Diversos sectores valoran su prédica sobre la solidaridad y la integración, mientras que otros grupos expresan diferencias respecto a sus apreciaciones en materia económica y social.