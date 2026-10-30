Dónde queda un pueblo argentino en el que los dinosaurios ponían sus huevos: puede ser reconocido por la ONU como uno de los mejores del mundo

Villa Sanagasta, en La Rioja, se convirtió en uno de los ocho representantes argentinos que aspiran al reconocimiento Best Tourism Villages 2026, que ONU Turismo otorga a localidades rurales destacadas por su desarrollo turístico y la preservación de su patrimonio. La candidatura fue oficializada en agosto por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, y el resultado podría colocar a este pequeño pueblo del norte argentino en el mapa internacional. Pero el verdadero tesoro de Sanagasta no está en su arquitectura ni en sus paisajes: está bajo tierra, en forma de nidadas de dinosaurios que datan de hace millones de años.

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Dónde queda y cómo llegar

El pueblo se encuentra a unos 27 kilómetros de la ciudad de La Rioja, capital provincial, y se accede por la Ruta Provincial 75. El Parque Geológico está ubicado en las inmediaciones de la localidad, en un entorno de montañas y formaciones sedimentarias rojizas que anticipan lo que el visitante encontrará al recorrerlo. Según la información oficial, el parque ofrece recorridos de 10 a 18 horas, con última salida a las 17, aunque los horarios y tarifas pueden variar, por lo que conviene confirmarlos antes de viajar.

El descubrimiento que cambió la historia del pueblo

La historia del Parque Geológico Sanagasta comenzó en 2001, cuando los investigadores Mario Hünicken, R. R. Leguizamón y Adán Tauber realizaron una expedición en la zona de Pampa de la Virgen, al norte de la localidad. Allí encontraron nidadas y abundantes fragmentos de cáscaras fosilizadas, asociados con dinosaurios saurópodos, el grupo de grandes herbívoros de cuello largo al que pertenecían los titanosaurios. El hallazgo aportó nuevas evidencias sobre la antigüedad de las formaciones geológicas de la región y ese mismo año el gobierno provincial creó el parque para proteger el sitio y favorecer su investigación.

Lo que revelaron los estudios científicos

En el parque se identificaron más de 80 nidos y alrededor de 30 huevos fosilizados, y investigaciones posteriores ampliaron el registro de nidadas conocidas. Una investigación publicada en 2010 aportó evidencias de que los saurópodos utilizaban reiteradamente una antigua zona hidrotermal para reproducirse. El calor y la humedad del suelo habrían favorecido la incubación, de una manera comparable a la estrategia reproductiva de algunas aves actuales. Un estudio publicado en 2025 en la revista Frontiers in Ecology and Evolution describió más de 90 nidadas de huevos de titanosaurios, algunas con hasta 30 huevos completos. La investigación también señaló que los dinosaurios seleccionaban sectores donde las temperaturas podían situarse entre los 35 y los 40 °C, condiciones compatibles con la incubación. Otro detalle llamativo es el grosor de las cáscaras: un trabajo científico de 2018 documentó espesores de hasta 7,9 milímetros, considerablemente superiores a los registrados en otros huevos de titanosaurios.

Cómo es el parque y qué se puede recorrer

El Parque Geológico Sanagasta ofrece una experiencia que combina naturaleza, turismo y divulgación científica, con gran parte de sus atractivos al aire libre. Cuenta con dos circuitos principales: el Valle Rojo, un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros que permite apreciar las formaciones geológicas y el paisaje característico del parque; y el Nido de Libertad, un circuito de unos 3 kilómetros que conduce hacia una nidada original y sectores vinculados con las excavaciones paleontológicas. Además, hay réplicas de dinosaurios a escala real, senderos interpretativos y un centro dedicado a conocer la historia geológica de la región. La propuesta está orientada tanto a familias como a visitantes interesados en la paleontología, aunque los recorridos al aire libre requieren tomar precauciones frente al sol y las temperaturas de la zona.

Más allá de los fósiles

El atractivo de Sanagasta no termina en sus fósiles. La localidad forma parte del valle de la Costa Riojana, una región que combina montañas, tradiciones religiosas, producción vitivinícola y turismo rural. Entre sus propuestas se encuentran los recorridos por bodegas y viñedos, el mercado artesanal, el templo de la Virgen India y la Cueva de las Brujas, un espacio vinculado con leyendas populares de la región. Mientras Villa Sanagasta espera el resultado de su candidatura internacional, sus nidos fósiles siguen siendo testimonio de una historia natural que convirtió a un pequeño rincón argentino en un lugar de interés científico mundial.