Dónde queda Costa Bonita: mapa y ubicación del balneario sensación de la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires tiene destinos costeros que se alejan de los grandes centros turísticos y ofrecen una experiencia diferente frente al mar. Uno de ellos es Costa Bonita, un pequeño balneario cercano a Necochea que se destaca por sus paisajes naturales, su historia particular y el vínculo con una de las canciones emblemáticas del rock argentino.

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Ubicado al norte de Necochea y próximo a Quequén, este rincón de la costa atlántica conserva una identidad propia, marcada por los proyectos de sus fundadores, la llegada de artistas durante los años 70 y el avance del mar sobre sus playas. Su historia ayuda a entender por qué Costa Bonita despierta interés entre quienes buscan conocer lugares menos convencionales de la costa bonaerense.

Dónde queda Costa Bonita y cómo llegar

Costa Bonita está en el partido de Necochea, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa atlántica y a unos 8 kilómetros al norte de Necochea. Está muy cerca de Quequén y forma parte de un circuito costero que también incluye Bahía de los Vientos y otros puntos de interés de la región.

Para llegar desde Necochea, se puede tomar la Ruta Provincial 88 y seguir el acceso señalizado hacia el balneario. Antes de viajar, conviene revisar el estado de los caminos y consultar las indicaciones locales, especialmente durante la temporada de verano.

Qué hacer en Costa Bonita: playas, miradores y rincones históricos

Uno de los principales atractivos de Costa Bonita es su entorno natural, con médanos y vistas abiertas al mar. El lugar también permite recorrer distintos puntos de interés de la zona, como la Gruta de la Virgen de Lourdes, una pequeña capilla vinculada a una historia de fe que forma parte de la identidad del balneario.

En diciembre de 2025, la Municipalidad de Necochea anunció la inauguración de un nuevo mirador panorámico, equipado con un deck de madera y una hamaca para contemplar el paisaje costero. El espacio fue elegido por los vecinos a través del programa de Presupuesto Participativo y se sumó a los atractivos para quienes visitan la localidad.

Antes de planificar una jornada de playa, es importante tener en cuenta las condiciones del mar y el estado de la costa. La erosión modificó el paisaje de Costa Bonita a lo largo de los años y algunos sectores presentan piedras donde antes había más arena. Por eso, conviene consultar la información turística local y respetar las indicaciones de seguridad.

La historia de Costa Bonita: de un sueño de aviadores al rock argentino

El origen del balneario se remonta a fines de la década de 1940, cuando los aviadores Müller y Mario Corte descubrieron el paisaje durante un vuelo. Corte quedó impactado por la costa y compró varias hectáreas de tierras frente al mar a la familia Gil. Así comenzó el proyecto que más tarde se convertiría en Costa Bonita.

Durante los años 60, el lugar vivió una etapa de crecimiento, con la construcción de edificios y una hostería que llegó a ser uno de sus puntos de referencia. Sin embargo, la erosión costera, las dificultades de planificación urbana y la competencia de otros destinos de la región condicionaron su desarrollo turístico.

Costa bonita.

Costa Bonita también quedó asociada a la historia del rock nacional. Durante los años 70, artistas y grupos vinculados al movimiento hippie frecuentaron la zona. Entre ellos estuvo Arco Iris, la banda liderada por Gustavo Santaolalla. Circula la versión de que la canción Mañana campestre nació en ese entorno y que Dunas evoca el paisaje del balneario.

Esa combinación de naturaleza, memoria cultural e historias sobre sus orígenes convirtió a Costa Bonita en un lugar singular de la costa bonaerense: un destino pequeño que conserva las huellas de un proyecto ambicioso y una identidad propia.