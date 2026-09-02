Dónde queda la casa de Barreda: así está hoy el lugar donde el femicida asesinó a su familia

Más de tres décadas después de uno de los crímenes más estremecedores de la historia argentina, la casa de la calle 48 de La Plata volvió a quedar bajo la mirada pública. El reciente estreno de Barreda, la película basada en el cuádruple femicidio, reactivó el interés por un caso que durante años atravesó la crónica policial, la televisión y hasta la cultura popular.

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Pero mientras la ficción vuelve sobre aquella historia, el lugar donde ocurrió el crimen atraviesa una transformación concreta. La casona donde Ricardo Barreda asesinó el 15 de noviembre de 1992 a Gladys McDonald, Elena Arreche y sus hijas Cecilia y Adriana busca dejar de ser únicamente un símbolo del horror para convertirse en un espacio dedicado a la memoria y la prevención de la violencia de género.

Dónde queda la casa de Ricardo Barreda

La vivienda está ubicada en la calle 48, entre las calles 11 y 12, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Fue allí donde, el 15 de noviembre de 1992, Barreda asesinó con una escopeta a las cuatro mujeres de su familia.

Durante años, el inmueble quedó asociado a una de las escenas más oscuras de la crónica policial argentina. Después del crimen, Barreda intentó instalar la versión de un robo, pero la investigación desarmó ese relato y terminó con su condena a prisión perpetua en 1995.

El caso también expuso algo que hoy resulta imposible ignorar: la enorme diferencia entre la mirada actual sobre la violencia de género y el tratamiento que recibió el crimen durante los años noventa. La figura penal del femicidio todavía no existía en Argentina y buena parte de la cobertura mediática contribuyó a convertir al asesino en un personaje de la cultura popular, mientras las historias de las víctimas quedaban muchas veces relegadas.

La casa de Ricardo Barreda en La Plata.

De la casa abandonada al proyecto para convertirla en un espacio de memoria

Durante casi tres décadas, la casona permaneció cerrada, tapiada y deteriorada. Las pintadas en sus paredes y el estado de abandono la transformaron en una especie de postal incómoda de la ciudad: un lugar congelado en torno a un crimen que había atravesado a todo el país.

El futuro del inmueble estuvo además atravesado por distintos litigios y procesos judiciales. Recién en 2021, luego de la expropiación aprobada por la Legislatura bonaerense, la Provincia tomó posesión de la propiedad.

Con el paso de los años, la discusión dejó de ser únicamente qué hacer con una casa abandonada. La pregunta pasó a ser otra: qué hacer con los lugares donde ocurrieron crímenes que marcaron la historia colectiva.

Las obras de recuperación comenzaron y el proyecto impulsado desde la Provincia busca reconvertir el edificio en un espacio de memoria, reparación y prevención de la violencia de género. La fachada ya comenzó a cambiar: un mural con los rostros de Gladys, Elena, Cecilia y Adriana intenta correr definitivamente el eje del nombre del femicida y devolverles identidad a las víctimas.

La casa de Ricardo Barreda en La Plata.

El estreno de "Barreda" y una nueva mirada sobre el caso que conmocionó al país

El caso volvió a ocupar un lugar central en la agenda cultural con el estreno de Barreda en Prime Video. La producción, dirigida por Daniela Goggi, retoma el cuádruple femicidio ocurrido en La Plata, pero propone revisar una historia que durante décadas fue narrada desde la figura del asesino.

La película está protagonizada por Luis Machín como Ricardo Barreda, Carla Peterson como Gladys McDonald y Mercedes Morán como Elena Arreche. Maite Lanata y Margarita Páez completan el núcleo familiar al interpretar a Cecilia y Adriana Barreda.

La casa de Ricardo Barreda en La Plata.

La nueva producción busca recuperar también la perspectiva de las cuatro mujeres asesinadas y explorar el contexto de violencia familiar, psicológica y económica que atravesaba la familia antes del crimen. Incluso la reconstrucción de la emblemática casa platense fue uno de los desafíos de la producción: aunque hubo escenas filmadas en Buenos Aires, gran parte del rodaje se realizó en Montevideo, donde se recrearon los escenarios necesarios para contar la historia.

La vuelta del caso a la pantalla abre, inevitablemente, una discusión que excede a la ficción. Durante años, el nombre de Barreda funcionó casi como una marca de la cultura popular argentina. La transformación de la casa donde ocurrió el crimen propone hacer exactamente lo contrario: que el centro ya no sea el femicida, sino las cuatro mujeres que fueron asesinadas.