Dónde queda Burkina Faso: mapa y ubicación del país contra el que la Selección Argentina jugará un amistoso

La Selección Argentina jugará un amistoso contra Burkina Faso en el Estadio Monumental a comienzos de octubre, dentro de una serie que también incluye amistosos contra Bolivia y Benín. Se trata de un rival poco conocido para los hinchas y despierta curiosidad su ubicación.

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Dónde queda Burkina Faso: la ubicación exacta en el mapa

Burkina Faso es un país de África Occidental que se encuentra en pleno corazón del continente, sin acceso al mar. El territorio limita al norte y al oeste con Malí, al este con Níger, al sureste con Benín y, hacia el sur, con Ghana, Togo y Costa de Marfil.

El país se extiende sobre una superficie de alrededor de 274.200 kilómetros cuadrados, similar al tamaño de España. Gran parte de su territorio está compuesto por una sabana árida hacia el norte y de zonas más boscosas al sur del país. La capital es Uagadugú, ciudad en la que funciona el principal núcleo administrativo, político y social del país.

El país fue colonia de Francia, bajo el nombre de Alto Volta, antes de alcanzar su independencia en 1960. Por lo que sus habitantes hablan francés y otras lenguas locales como el moré, hablado por el pueblo mossi. Además, tienen una amplia difusión el dioula, utilizado sobre todo en el comercio y en el oeste del país, y el fulfuldé. La población ronda los 23 millones de habitantes y sus ciudadanos tienen el gentilicio de burkineses o burkinabés.

El rival de la Selección Argentina en el Monumental

La Selección Argentina se enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre. En el plano futbolístico, el combinado burkinabés ocupa el puesto 62° del ranking FIFA y llega al amistoso con Argentina tras una seguidilla irregular de resultados en los últimos meses.

La Selección Argentina se enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental

El antecedente más cercano entre ambas selecciones fue durante el Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago 2001, cuando se enfrentaron por el tercer puesto. El amistoso será, entonces, el primer encuentro oficial entre ambos combinados mayores.