Dónde y a qué hora habla el papa León XIV en el Cottolengo Don Orione de Provincia de Buenos Aires

Después de su encuentro con Javier Milei y de su primera jornada de actividades oficiales en Buenos Aires, el papa León XIV comenzará este lunes 9 de noviembre su agenda en el conurbano bonaerense. Su primera parada será el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown, donde mantendrá un encuentro con las personas que viven en la institución y quienes trabajan allí.

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La visita está prevista para las 9.15 y será uno de los momentos más significativos de su paso por la Provincia de Buenos Aires. La actividad forma parte del cronograma oficial difundido por la Conferencia Episcopal Argentina y podrá seguirse a través de las transmisiones del Episcopado.

Más tarde, el Pontífice regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa multitudinaria que será transmitida por cadena nacional.

A qué hora llega León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole y dónde queda

Según el cronograma oficial de la Santa Sede, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione este lunes 9 de noviembre a las 9.15. La institución está ubicada en avenida Lacaze 3963, en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown, en el sur del conurbano bonaerense.

Durante su estadía, el Papa se encontrará con el personal de servicio y las personas asistidas por la institución. Será una visita de carácter pastoral, centrada en el acompañamiento, el reconocimiento y el contacto directo con quienes forman parte de la comunidad del Cottolengo.

La elección del lugar tiene un significado particular dentro de la agenda papal. Se trata de una obra vinculada a la Pequeña Obra de la Divina Providencia, fundada por San Luis Orione. Su misión está orientada al cuidado y la inclusión social de personas con discapacidad. El establecimiento cuenta con hogares, espacios de atención y acompañamiento integral.

Desde la organización destacaron la importancia de recibir al sucesor de Pedro en una casa cuya identidad está ligada a la caridad y al trabajo con los sectores más vulnerables.

Dónde ver en vivo la visita del Papa al Cottolengo Don Orione

Quienes quieran seguir la visita de León XIV desde sus casas podrán hacerlo a través del canal oficial de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina, que concentrará las transmisiones de las actividades del viaje apostólico.

En ese sentido, el Gobierno confirmó que habrá dos cadenas nacionales durante la estadía de León XIV en la Argentina. La primera tuvo lugar el domingo 8 de noviembre, desde las 19, con las palabras de Javier Milei y del Pontífice durante el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Papa León XIV.

La segunda será este lunes 9 de noviembre, a partir de las 11.30, durante la misa que León XIV celebrará en el Monumento a los Españoles, en Palermo. La ceremonia contará con la presencia del Presidente y será transmitida por cadena nacional.

De esta manera, el paso del Papa por Claypole quedará enmarcado entre dos acontecimientos de fuerte repercusión pública: su encuentro pastoral con la comunidad del Cottolengo Don Orione y la posterior celebración religiosa en la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá transmisión para todo el país.