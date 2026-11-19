Qué días hay descuentos de Mercado Pago en supermercados en noviembre 2026: cómo obtenerlos

Para llegar a fin de mes cada oferta cuenta y Mercado Pago relanzó su grilla de descuentos y reintegros en supermercados durante noviembre 2026. Los beneficios varían según el día de la semana y la cadena comercial, pero en algunas sucursales puede llegar hasta el 25% de descuento.

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Qué días hay descuentos de Mercado Pago en supermercados en noviembre 2026

Durante noviembre de 2026, los descuentos de Mercado Pago en supermercados, día por día son:

Lunes: 25% en The Food Market (presencial y online), 20% en Vea, 15% en Carrefour y 15% en La Anónima, abonando con QR.

25% en The Food Market (presencial y online), 20% en Vea, 15% en Carrefour y 15% en La Anónima, abonando con QR. Martes: 15% en ChangoMás y MasOnline (presencial y online) y 15% en Toledo.

15% en ChangoMás y MasOnline (presencial y online) y 15% en Toledo. Miércoles: 15% en las sucursales de Supermercados Día y en Día Online.

15% en las sucursales de Supermercados Día y en Día Online. Jueves: 15% en Carrefour, escaneando el QR en la línea de cajas.

15% en Carrefour, escaneando el QR en la línea de cajas. Viernes: 25% en Coto, 10% en Makro y 10% en Carrefour Maxi.

25% en Coto, 10% en Makro y 10% en Carrefour Maxi. Sábados: 20% en Coto, 15% en Toledo, 15% en Diarco y 10% en Makro.

20% en Coto, 15% en Toledo, 15% en Diarco y 10% en Makro. Domingos: 25% en The Food Market, 20% en Coto, 15% en Toledo y 15% en Diarco.

Otros beneficios: cuotas y compras online

Además de los descuentos diarios, la plataforma ofrece otras alternativas para quienes compran en línea, en mayoristas o prefieren pagar en cuotas:

Hasta 35% de descuento en la sección Supermercado de Mercado Libre.

en la sección Supermercado de Mercado Libre. Un 5% de descuento todos los días en las sucursales de Maxiconsumo, pagando con dinero disponible en la cuenta mediante QR.