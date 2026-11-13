Diabetes tipo 1: los jóvenes menores de 20 años representan la mitad de los nuevos casos

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, y este año una investigación encendió las alarmas: casi la mitad de los nuevos casos aparece antes de los 20 años. El estudio estuvo a cargo de Steno Diabetes Center de Odense, Dinamarca, y proyectó que la cantidad de personas que viven con diabetes tipo 1 en el mundo aumentará un 29% en las próximas dos décadas.

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De esta manera, para el 2049 se estima que las personas que viven con esta enfermedad pasarán de 9,4 a 12,1 millones. Asimismo, según el informe, para ese año los nuevos diagnósticos anuales también crecerán un 14%, pasando de unos 530.000 en 2025 a más de 605.000.

Al respecto, la Dra. Laura Caram, Coordinadora de AMPE en Boreal Salud (MP 7569), expresó: "La diabetes tipo 1 no se puede prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo. Cuando el diagnóstico se demora, el cuadro puede avanzar hasta una cetoacidosis, una complicación grave que requiere internación. Por eso es tan importante que las familias conozcan los síntomas y consulten ante la primera sospecha".

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes

El dato más contundente del estudio fue que los menores de 20 años representaron el 42% de los nuevos casos de diabetes tipo 1 estimados para 2025. Según los investigadores, las tasas más altas que se observan en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia estarían vinculadas a factores genéticos, desencadenantes ambientales y una mayor capacidad de detección.

A diferencia de la diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 1 el sistema inmunológico ataca las células del páncreas que producen insulina. En consecuencia, las personas que la tienen necesitan insulina de por vida y un seguimiento médico constante para mantener la glucemia dentro de valores adecuados.

Cuáles son las señales de la diabetes tipo 1

Lo más preocupante es que los síntomas de la diabetes tipo 1 aparecen en cuestión de semanas. Las señales que emite el cuerpo son sed intensa, la necesidad de orinar con mucha frecuencia, el hambre constante, la pérdida de peso sin causa aparente, el cansancio y la irritabilidad.

Qué hacer frente a los síntomas

Ahora bien, frente a la aparición de los síntomas, la Dra. Caram explica: "Ante la presencia de estos síntomas, un análisis de glucemia permite confirmar o descartar el diagnóstico de manera rápida. Un diagnóstico temprano de la diabetes tipo 1 evita complicaciones y permite que el chico y su familia aprendan a convivir con la enfermedad desde el inicio".

No se trata de entrar en pánico, sino de conocer los síntomas y acudir a un especialista en caso de presentar alguno. Con un tratamiento adecuado, educación diabetológica y acompañamiento profesional, las personas con diabetes tipo 1 pueden llevar una vida plena.