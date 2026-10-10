UNICEF alertó sobre el suicidio adolescente y reveló un dato alarmante en el Norte

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Unicef reveló a través del Monitor “Suicidio adolescente” que el riesgo de suicidio se intensifica a medida que avanza la adolescencia. Mientras que entre los 10 y 14 años las tasas se mantienen relativamente bajas, en la adolescencia tardía -entre los 15 y 19- los niveles son considerablemente más altos y las diferencias entre varones y mujeres se profundizan. “El suicidio es una de las expresiones más graves de mortalidad evitable durante la adolescencia”, señala el documento.

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El informe al que accedió El Destape enfatizó que la adolescencia es una etapa marcada por rápidos cambios físicos, emocionales y sociales, atravesada por factores familiares, escolares y comunitarios. En ese marco, expuso que los adolescentes en riesgo enfrentan fragilidades emocionales vinculadas a conflictos graves en el hogar, violencia, abuso sexual, bajo rendimiento académico o experiencias de acoso escolar.

Según los datos, la trayectoria histórica muestra que durante las décadas de 1980 y 1990, la tasa de suicidio adolescente se mantuvo estable y por debajo de la del conjunto de la población. Sin embargo, desde fines de los '90 comenzó a crecer de manera significativa, reduciendo la distancia con la tasa general. En ese período, la tasa pasó de 2-3 suicidios por cada 100.000 adolescentes a niveles superiores a 6 por 100.000 durante buena parte de la década de 2000 y los primeros años de la siguiente. El pico se alcanzó en 2014, con 7,4 por 100.000.

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Entre 2014 y 2024 se registró una reducción acumulada cercana al 36%, con oscilaciones interanuales, que llevó la tasa a 4,8 por 100.000. El informe advierte que, pese a la caída, el nivel sigue siendo superior al observado en los primeros quince años de la serie. En contraste, la tasa entre jóvenes de 20 a 29 años aumentó un 14%; pasando de 12,8 a 14,6. “La reducción observada entre adolescentes convive con un aumento en las edades posteriores, especialmente entre los 25 y 29 años”, destaca el Monitor.

La apertura por grupos de edad permite identificar diferencias claras: en la adolescencia temprana las tasas permanecieron bajas, mientras que en la tardía el crecimiento fue más pronunciado. En 2014, la tasa de 15-19 años alcanzó 12,9 por 100.000 y en 2024 descendió a 8,3. El informe enfatiza que “la fuerte masculinización del riesgo aparece como uno de los rasgos estructurales del suicidio en la adolescencia tardía y la juventud temprana”.

UNICEF alertó sobre el suicidio adolescente y reveló un dato alarmante en el Norte

Entre los 15 y 19 años, la tasa masculina supera ampliamente a la femenina: es 2,5 veces mayor. Esta brecha se mantiene en los grupos de 20-24 y 25-29 años. En 2024, el suicidio representó el 6,3% de las defunciones entre los 10 y 14 años, ocupando el octavo lugar entre las causas de muerte. Mientras que entre los 15 y 19 años explicó el 14,7% de las defunciones y se ubicó como segunda causa de muerte. Esa posición se mantuvo entre los 20 y 24 años, donde representó el 17,1% del total.

La desagregación por sexo muestra que entre las mujeres de 10-14 años el suicidio ocupó el tercer lugar entre las causas de muerte, mientras que entre los varones se ubicó en el décimo. A partir de los 15 años, el suicidio pasó a ocupar el segundo lugar entre los varones y el tercero entre las mujeres. El Monitor subraya que “la adolescencia tardía concentra la mayor parte de los suicidios adolescentes en ambos sexos, aunque esta concentración es mayor entre los varones”.

Alerta por las tasas de suicidio en el Norte argentino

Territorialmente, las desigualdades son marcadas. Salta registra el valor más elevado del período, con 16,2 suicidios por cada 100.000 adolescentes. Le siguen Formosa (14,1), Catamarca (13,6), Santiago del Estero (11,1) y La Rioja (10,3).

Buenos Aires, pese a concentrar una cuarta parte de los casos del país, presenta una de las tasas más bajas: 4,0 por 100.000; mientras que CABA se ubica todavía más abajo, con 2,8. La distancia entre extremos es amplia: la tasa de Salta es casi seis veces la de CABA.

El análisis departamental revela focos críticos: Los Andes (65,5), Cachi (48,4) y La Viña (41,1), todos en Salta. También aparecen valores extremos en Tilcara (38,8, Jujuy), Atamisqui (27,3, Santiago del Estero) y Andalgalá (23,2, Catamarca). Departamentos de Santa Fe como San Javier (28,4) y San Martín (23,9) también figuran entre los más afectados.

El informe advierte que “las fronteras jurisdiccionales contienen realidades internas muy diferentes y los niveles elevados de suicidio adolescente pueden concentrarse en espacios relativamente acotados”. Entre 2017-2020 y 2021-2024, el total de suicidios adolescentes cayó 6,5% aunque con trayectorias dispares. Santiago del Estero, Formosa y Salta registraron reducciones significativas, mientras que La Rioja, Catamarca y Tucumán mostraron aumentos. También se observaron incrementos en Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires, junto con descensos pronunciados en Neuquén, Río Negro, Misiones y Santa Fe.

UNICEF insiste en que la prevención debe ser una prioridad intersectorial con acciones en escuelas, servicios de salud, espacios comunitarios y sistemas de información. “El desafío de la política pública es sostener la reducción, prevenir nuevos casos y garantizar respuestas oportunas, pertinentes y cercanas para quienes enfrentan mayor riesgo”, concluye el Monitor.

El documento fue presentado en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, con la participación de Rafael Ramírez Mesec y María Elena Úbeda, representantes de UNICEF en Argentina. También expusieron Alejandra Barcala (UNLa), Julián Onaindia (Sociedad Argentina de Pediatría), Matías Irarrázaval (OPS) y Agustín Yécora (Provincia de Jujuy), en un panel moderado por Silvia Fesquet (Clarín).