Propuestas y regalos por el Día de la Madre: ideas de obsequios y a dónde salir a comer en Buenos Aires

Este domingo 20 de octubre es el Día de la Madre y la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas propuestas gastronómicas para salir a comer y celebrar al máximo, por eso te contamos cuáles son los mejores lugares para ir a comer, tomar algo, o comprar regalos ricos para mamá.

Somos Asado

El domingo 20 al mediodía el restaurante de cocina a leña Somos Asado abre sus puertas para agasajar a mamá con un festín de sabores, protagonizado por carnes maduradas y cocidas en horno de barro, así como platos logrados con productos orgánicos y de temporada. De bienvenida, ofrecerán una copa de vino espumante Sparkling Brut Rosé de la bodega Kaikén y obsequiarán bombones artesanales. Para la ocasión, la invitación es a pedir a la carta y maridar con toda la línea de Kaikén Wines, que tendrá un 50% de descuento. Algunos imperdibles del menú son el T-bone madurado por más de 30 días y el asado de costilla entero con salsa BBQ casera —en este caso— estacionado por 10 días, en cocción larga y a baja temperatura. La sugerencia es pedir un corte para compartir cada dos personas y acompañar con platos que valen como entrada o guarnición, como el zapallo asado con queso azul y garrapiñada de semillas o el gratinado de alcauciles, gírgolas y portobellos, entre otras. Para los más pequeños, habrá un menú infantil compuesto por bifecitos o milanesas y puré o papas fritas. Aplicará un 10% off para pagos de contado. Solo con reserva.

Cuchillo de Palo

Para este Día de la Madre, Bodega Cuchillo de Palo cuenta con una gran opción para regalar: su Rosé de Pinot Noir 2023, una propuesta de edición limitada de 5000 botellas con un diseño original para conservar. Se trata de un vino con un atractivo particular, gracias a su color rosa tenue con reflejos cobrizos y la sutileza dada por la influencia de la madera, sus notas frutales y ligeras, como la frutilla y el pomelo rosado, y florales, sumado a la presencia de hierbas mediterráneas como tomillo, azahar y pimienta rosa, todos atributos que le confieren su sabor distintivo y durabilidad en el paladar. La vinificación se realiza en sólo veinte hectáreas ubicadas en Vista Flores, Valle de Uco, provincia de Mendoza. La atención al detalle está presente en todo el proceso: desde el riego, la recolección, pasando por la maceración y la fermentación hasta el añejamiento. Con su singularidad y su delicado desarrollo, Rosé de Pinot Noir 2023 es el obsequio ideal para celebrar a las madres.

Viñas en Flor

Con la impronta de los viñedos salteños, más precisamente del Valle de Cafayate, Viñas en Flor recomienda para regalar este Día de la Madre su Torrontés 1700 m.a.s.l. De color amarillo brillante claro, con tonos verdosos que le otorgan personalidad, este vino recibe la particularidad de todos los factores propios de la provincia de Salta, que se convierte en el terroir inmejorable para su desarrollo. Con una expresión aromática singular, muy frutado, de gran frescura y con el protagonismo de las notas de cítricos, flores y durazno blanco, es una muy buena elección para regalar a las madres. Entre sus atributos se puede resaltar que es estructurado, de buen volumen, media boca correcta, equilibrado, de largo y armónico final. Como plus, el sentido de la estética abarca todos los detalles, incluida su elegante botella. Sin dudas, Torrontés 1700 m.a.s.l es un regalo inigualable para agasajar a las madres este 20 de octubre.

Bilbo Café

Para disfrutar en sus cuatro locales de ambientación retro o para regalar, la cafetería de especialidad Bilbo Café este 20 de octubre ofrecerá la Bilbox Desayuno por $38.500. Esta completa caja trae un croissant con jamón crudo, queso brie, tomates confitados y pesto de albahaca; hummus de cabutia, un scon de queso, una porción de torta Banana Split o la favorita Chocobilbo (su versión de la chocotorta, hecha con galletitas embebidas en café de la casa, dulce de leche, crema, ganache de chocolate y un ingrediente secreto), el nuevo alfajor Gandalf de brownie con dulce de leche, corazón de frambuesa y cobertura de chocolate blanco y un jugo prensado natural frutal. La Bilbox estará disponible en Villa Crespo, Saavedra, dentro del Centro Cultural Recoleta y en Villa Urquiza, resaltando que este último local cuenta con un gran salón dotado de mecedoras y mesas grupales, y un confortable espacio sobre la vereda.

Bruce Grill Station

En la zona oeste del Gran Buenos Aires, este 20 de octubre se podrá celebrar en familia, desde el mediodía, en el bar restaurante Bruce Grill Station con su menú especial de estilo norteamericano por $28.000 por persona. La propuesta incluye entrada para compartir (bastoncitos de muzzarella y de suprema de pollo —opcional veggie—, con papas al horno y dip de alioli); principal a elección entre pechuga de ave a la mostaza con puré de papas rústico, Ribs El Jefe (costillas de cerdo a la barbacoa con papas fritas y ensalada coleslaw), Burger La Hulk (doble carne smash, cheddar, bacon, cebolla crispy y salsa de la casa, con papas fritas) o Burger Not Ltr (medallón Not Co, lechuga tomate, cheddar y salsa de morrones asados); postre a elegir entre apple crumble tibio con helado de crema americana o un brownie de chocolate y nuez con helado de crema americana; y para beber una copa de vino, gaseosa o agua (con o sin gas). El plus de este lugar es que exhibe una puesta de escena diferente, inspirada en el Lejano Oeste.

Maru Botana

Con una propuesta centrada en los bocados más golosos, Maru Botana Dulce y Salado tiene las mejores opciones para celebrar a mamá en su día. Cada uno de sus seis locales ofrece un espacio único y especial para compartir en familia mientras se degusta un sabroso desayuno, el almuerzo o la hora del té. La variada selección de productos dulces y salados que pueden combinarse con su carta de bebidas y cafetería, brindan una oportunidad ideal para festejar. También hay que destacar la gran variedad de tortas, que se pueden degustar tanto en el local como para llevar a casa. Las preferidas por todos, como la Sablé (discos de masa sablé de almendras con relleno de dulce de leche, crema y frutos rojos), la clásica Cheesecake y la Húmeda de chocolate (discos de chocolate intercalados con rellenos de crema y dulce de leche, coronados con frutos rojos), son algunas de las opciones que se recomiendan para pasar un Día de la Madre inolvidable.

SushiClub

Para festejar el Día de la Madre, SushiClub presenta dos boxes de edición limitada por $89.000, que tendrán vigencia del 18 al 20 de octubre. Por un lado, el Box Má I incluye un combinado de 45 piezas y una botella de Chandon de 750 ml, y el Box Má II cuenta con un combinado de 30 piezas, 6 unidades de tiradito acevichado, el postre Lujuria de chocolate y una botella de Chandon de 750 ml. Y, también del viernes 18 al domingo 20 de octubre, esta cadena internacional de gastronomía asiática y sushi fusión brindará un 40% off en los restó, en el combinado de 15, 30 y 45 piezas Roll&Roll (con los rolls Placer real, Soul, Feel, Futurama, Sweet, Spf y geishas de salmón), y una caja de Ferrero Rocher de regalo.

Ostende

Ostende, bodegón vintage inspirado en las recetas de las abuelas, el domingo 20 ofrecerá un menú especial desde el mediodía, que incluye un plato principal (panzottis de ricota y nuez con salsa parisienne o la opción veggie con crema de espinaca y arvejas) y frutillas con crema de postre. Este banquete para celebrar el Día de la Madre podrá ser disfrutado con vinos especialmente seleccionados para la ocasión o con la variedad de vermuts que exhibe el apartado especial.

La Capitana

El bodegón y vermutería temática La Capitana tendrá un menú especial el domingo 20 al mediodía, que incluye una empanada al horno de barro, un principal a elección (pastel de papas, canelones de verdura con salsa mixta, ternera braseada con papas doradas o milanesa con papas fritas) y un postre. Este espacio, que rinde tributo a Eva Perón y a los años 40 y 50, cuenta habitualmente con una carta que se inspira en los platos de nuestras tierras, muchos elaborados con distintas carnes y diferentes cocciones (con versiones y opciones vegetarianas y veganas), y que también estará disponible durante la celebración del Día de la Madre. Es para resaltar su selección de vinos pensada para maridar las elaboraciones y unos imperdibles vermuts y cócteles de la casa.

Tallarica

Para sorprender a mamá en su día, Tallarica tiene un regalo tan dulce como especial: su nueva Cookie Box, con propuestas clásicas e innovadoras de la mano de su chef patissier y dueña, Daniela Tallarico. Este obsequio está disponible únicamente para take away en su local de Belgrano y consta de cuatro galletitas artesanales que le brindarán a la agasadaja una experiencia única de sabores y texturas: la Barry, una galleta de chocolate con ganache de chocolate negro, toffee y castañas; la Full pistacho, rellena de pistacho y chocolate blanco; la Apple toffee, una galleta de manzana cubierta con crumble y toffee; y la Marshmallow, que combina vainilla con malvavisco, chocolate con leche y un toque de sal.

Osten

Ubicado en Madero Harbour, Osten propone este domingo 20 una celebración especial para el Día de la Madre con un almuerzo de primer nivel en un ambiente sofisticado y agradable, que hasta incluye un obsequio personalizado de regalo para la invitada. Desde las 12 h, quienes asistan a este restaurante y bar de Puerto Madero podrán disfrutar de un completo menú de tres pasos que consta de una entrada (como ensalada Osten veggie o bruschetta caprese), un plato principal (con opciones como envoltini de trucha y vegetales en salsa de langostinos, pulpo y chipirones y magret de pato a la parmesana con salsa de naranja y puerro) y un postre (por ejemplo, cheesecake de dulce de leche con frutos rojos o degustación de la casa con seis bocados dulces de los tapeos) a elección, con un valor de $65 000 por comensal. La experiencia también comprende un brindis de cortesía, música en vivo y servicio de valet parking. Y si se adquiere una botella de vino de la bodega Terraza de los Andes Origen, regalan un kit especial de L’Occitane.

Rufino

Rufino abrirá sus puertas de manera exclusiva este domingo 20 a partir de las 12 h, para brindar un almuerzo especial. Quienes elijan asistir a esta parrilla ubicada en el subsuelo del hotel Mio Buenos Aires, (Recoleta), disfrutarán de un momento familiar en un ambiente íntimo y sofisticado, con una versátil y completa carta con opciones para todos los paladares. La propuesta incluye entradas como hongos a la chapa con espinacas, chorizo artesanal con chimichurri y empanadas (de cordero, morcilla, humita y carne cortada a cuchillo), principales entre los que destacan el ojo de bife de 750 g y el costillar del centro de 1 kg cocido a baja temperatura, ideal para compartir con mamá, además de un abundante risotto de hongos patagónicos. Como broche dulce, cuentan con postres como tiramisú y flan con dulce de leche y crema. Respecto a las bebidas para maridar, disponen de una cuidada selección de vinos de todo el país y cocktails de autor.

Ciro

Ciro propone celebrar el Día de la Madre con su brunch italiano Dolce Vita, que incluye copas de espumante Freixenet de cortesía y un abundante banquete dulce y salado que consta de un cannoli, un scon relleno de queso sardo estacionado, un sándwich de pan integral caprese, una focaccia de mortadella, pesto y stracciatella, un cornetto de jamón cocido natural y queso, un alfajor artesanal de chocolate con abundante dulce de leche, una sfogliatella rellena de pastelera, una porción de torta a elección (entre sabores como Carrot Cake, Alfacake, Red Velvet y Pistachio) y un vaso de yogur natural con granola, miel y frutos rojos, todo acompañado de dos cafés o limonadas. También cuenta con opciones sin TACC y se pueden agregar diferentes adicionales, como panini con queso danbo, muzzarella bianca, queso brie y palta. Como broche final, llevando el brunch se puede aprovechar de 2x1 en tragos.

Arde

En una esquina de Villa Urquiza se encuentra Arde, la parrilla que amplió su propuesta gastronómica y se reinventó como cantina, en un espacio de estilo industrial, que invita a compartir grandes momentos en la mejor compañía. Para el Día de la Madre, Arde invita a celebrar con un menú amplio, pensado para compartir en familia. De entrada incluye una tortilla de papa, una empanada de carne cortada a cuchillo por persona y un buñuelo de acelga. Luego dos platos principales para comer entre varios por su amplitud, una suprema de pollo a la suiza y milanesa napolitana de ternera, con dos guarniciones: las clásicas papas fritas y una cabutia asada con ricota tostada y cebolla crocante. De postre una porción de budín de pan y una Copa Arde. Para tomar habrá cuatro bebidas sin alcohol y una botella de vino Cafayate Terroir de Altura. El valor del menú familiar para 4 personas, es de $98 000.

Malcriado

El restaurante y wine bar Malcriado se prepara para celebrar a las madres en su día con una propuesta especial. El 20 de octubre podrán degustar algunas de las principales preparaciones de su carta, acompañadas de una selección de vinos tirados, servidos desde un moderno dispensador que resguarda los atributos de cada etiqueta. Por tan solo $32 000 por persona, podrán deleitarse con una entrada, un plato principal, un postre y una bebida, todo a elección. Como entradas estarán la empanada de carne cortada a cuchillo, la empanada Malcriada con provoleta y cebolla especiada o el pincho Capricho de Amor, con chorizo y morcilla. Entre los principales habrá ravioles de espinaca con salsa rosa y pesto italiano, bondiola andina con reducción de cerveza negra y puré de batatas toffee, asado o vacío con papas al horno oensalada mixta, o hamburguesa de cordero. Para cerrar la comida se podrá elegir entre apple crumble tibio con helado de crema americana, brownie de chocolate con nuez y helado de crema americana o copa de frutillas con crema. Las bebidas podrán ser sin alcohol (gaseosa o agua) o una copa de vino.

Carmen

Ubicado en la esquina de Gurruchaga y Pasaje Cabrer se encuentra Carmen, una fábrica de pastas y restaurante que nació del deseo de recuperar esos domingos a la mañana cuando su creador y chef, Nacho Feibelmann, amasaba junto a su abuela para toda la familia. Para este Día de la Madre, Carmen tendrá un plato fuera de carta, que será un tortelli de hongos ahumados con beurre blanc de viognier y tierra de hongos. Para maridar ofrecen varios estilos y etiquetas de 26 variedades de vinos elegidos por la sommelier Sorrel Moseley Williams, que también se pueden pedir por copas. Para el final dulce se puede elegir entre ananá con crumble especiado, yogur y miel picante; tiramisú o el tradicional queso quartirolo y dulce de batata junto a frutos secos.