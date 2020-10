"Necesito un @ de aquellas mujeres y madres de menores de 8 que están agotadas. Gracias", fue el simple mensaje que escribió Cin González en su cuenta de Twitter. Una simple publicación que desencadenó una catarata de testimonios de madres contando sus dificultades en medio de la pandemia.

El trabajo, la escuela, la intensidad propia de los niños en sus primeros años, fueron algunos de los temas más mencionados. "Estoy prácticamente sola con una de 12 y una de 5. Me agobia estar trabajando prácticamente 12 horas y mechar meets escolares, tareas de la casa, compras, etc. Me deprime no tener tiempo de jugar con ellas y todos los días termino agotada", escribió Maricruz Luzar.

"Sola con #HijaDe5 de sala de 4 - trabajadora esencial, banco - algunos días home office otros en sucursal. Mi casa es un caos. NO DOY MAS. No logro resetear el fin de semana. Y tengo objetivos comerciales mas altos que pre pandemia. LO CU RA", contestó la usuario Chechu.

Muchas madres también aprovecharon el tweet como un espacio para el desahogo: "El mío tiene 6 Tiene angustia a la noche, no quiere hacer la tarea. Odia el zoom. Se aparece en mis reuniones por meet y eructa a propósito. Esto es el infierno. No puedo más. Me duele todo el cuerpo".

Otros testimonios de madres en cuarentena: