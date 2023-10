AFIP no me devuelve el IVA: qué hacer si aparece que no te corresponde en 3 pasos

Para quienes todavía no reciban la devolución del IVA y cumplan los requisitos, existe la oportunidad de registrar manualmente el CBU en la página de la AFIP. Cómo hacerlo y el paso a paso.

02 de octubre, 2023 | 15.25

Cómo hacer para registrar el CBU y tener la devolución del IVA

La devolución del IVA en ciertas compras implementada por el ministro de economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, ha generado un enorme interés en la población. Esta iniciativa busca potenciar el poder adquisitivo de los argentinos en un contexto económico complejo, devolviéndoles hasta un monto de $18.000 mil por mes en el IVA de la canasta básica a mas de siete millones de personas. Sin embargo, no todos han podido acceder a este beneficio con facilidad. Teniendo en cuenta esto, hay una solución sencilla que ha implementado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que puedas registrar tu CBU y recibir este beneficio. En este artículo te contamos cómo hacerlo y el paso a paso. Cómo registrar el CBU en la AFIP para la devolución del IVA Si no se te reintegra automáticamente el importe del IVA a tu cuenta bancaria tras utilizar tarjeta de débito, puede que necesites registrar tu CBU en la página de la AFIP. Para acceder al reembolso del IVA, acá te mostramos cómo hacerlo paso a paso: Obtener el número de CBU: Primero, accedé a tu home banking y buscá tu número de CBU. Anotalo en un lugar seguro o copialo. Acceder al servicio de AFIP: Ingresá al sitio web de la AFIP con tu clave fiscal. Luego, seleccioná el servicio "Declaración de CBU". Registrar el nuevo CBU: En la lista de CBU disponibles, hacé clic en el botón "Registrar CBU". Ingresá el número de CBU que obtuviste en el primer paso y seleccioná el motivo por el cual estás registrando este nuevo CBU. Confirmar el registro: Finalmente, hacé clic en "Informar CBU". El registro suele tardar entre 24 y 48 horas en ser aprobado. MÁS INFO Devolución del iva El programa Compre sin IVA ya alcanzó a más de 13 millones de personas Qué productos incluye la devolución del IVA y términos generales de la medida El paso a paso en la web de la AFIP para registrar el CBU. La devolución del IVA abarca una amplia gama de productos, especialmente aquellos que forman parte de la canasta básica. Esto incluye alimentos, bebidas, frutas, verduras, carne y productos de higiene personal. La medida tiene como objetivo mejorar el ingreso disponible y la capacidad de compra de sectores vulnerables, disminuyendo así el impacto regresivo de los impuestos indirectos. Anteriormente, el reintegro era del 15% solo para jubilados y beneficiarios de asignaciones universales y pensiones no contributivas. Ahora, el nuevo tope de devolución es de $18,800 o $23,000 según el proyecto de ley. Los beneficiarios incluyen trabajadores con ingresos hasta seis salarios mínimos, jubilados con hasta seis haberes mínimos, personal doméstico, monotributistas, beneficiarios de la Tarjeta Alimentar o del Programa Potenciar Trabajo siempre que se utilicen tarjetas de débito al momento de la compra.