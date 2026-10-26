Detuvieron a un hombre por femicidio en Córdoba y ahora sospechan que mató a otra mujer en CABA: qué se sabe

Un operativo conjunto entre la Policía de Córdoba y la Policía de la Ciudad terminó con la detención de Iván Renato Tabella, de 27 años, señalado como el principal sospechoso del femicidio de Daniela Villalba. Los investigadores también analizan si está vinculado con la muerte de Tatiana Micaela Fernández, la joven que fue hallada sin vida el domingo en un departamento de Retiro.

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Tabella fue arrestado en una habitación de un hotel del microcentro porteño. Está imputado y tenía un pedido de captura por el crimen de Villalba, mientras la Justicia investiga su posible participación en el caso de Fernández. Los ministros de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y de la Ciudad, Horacio Giménez, dieron este lunes los detalles del procedimiento.

La detención en el Hotel Centro

Efectivos de la Brigada 5 de Homicidios encontraron a Tabella el domingo a las 23.15 en el Hotel Centro, sobre Juan Domingo Perón al 1555, a tres cuadras del Congreso. De acuerdo con la información policial, el sospechoso se resistió al arresto, aunque ninguno de los agentes resultó herido. Según Quinteros, el detenido no tenía antecedentes penales.

Cómo avanzó la investigación por el crimen de Daniela Villalba

La causa se abrió el martes pasado, cuando apareció una valija y otros elementos con manchas de sangre en una zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Poco después, una amiga de Daniela llamó al 911 porque no podía comunicarse con ella. Al ingresar a su departamento del barrio Cofico, los investigadores encontraron a la joven asesinada.

El análisis del celular de la víctima y de las cámaras de seguridad fue clave para orientar la pesquisa. Las imágenes ubicaron al sospechoso entrando y saliendo del edificio donde vivía Villalba, y también lo muestran con una valija que después descartó en un contenedor de basura. “Ya teníamos imágenes de quién podría haber sido el victimario, quién podría haber sido el homicida”, explicó Quinteros.

Con Tabella identificado, el fiscal Pablo Camacho pidió su detención. Al reconstruir sus movimientos, los investigadores determinaron que, después del crimen, habría viajado en colectivo desde Córdoba hasta Buenos Aires, por lo que alertaron a la Policía de la Ciudad. El ministro cordobés contó que, una vez que acercaron datos concretos sobre la pista que seguían, las autoridades porteñas pusieron a su personal a trabajar en la búsqueda.

La conexión con la muerte de Tatiana Fernández en Retiro

El cruce de información entre ambas fuerzas permitió relacionar al sospechoso con el departamento de Retiro donde murió Tatiana Micaela Fernández. Para los investigadores, sería la misma persona que aparece en las cámaras saliendo de ese edificio.

“Habíamos determinado que se trataba de la persona que se ve salir del domicilio de aquí de Retiro, donde perdió la vida Tatiana”, sostuvo Quinteros.

Aunque su participación en ese caso todavía está bajo investigación, el ministro de Seguridad de Córdoba aseguró que hay elementos que vinculan a Tabella con ambos crímenes: “Estamos convencidos, por lo menos en Córdoba, de que estamos en presencia de quien mató a Daniela y seguramente de quien mató a Tatiana”.