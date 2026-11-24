La Justicia de Córdoba investiga un nuevo intento de femicidio que dejó a una mujer al borde de la muerte. Mara Cecilia Andrada, de 39 años, se encuentra en estado crítico en el Instituto del Quemado tras haber sufrido quemaduras en aproximadamente el 30% de su cuerpo. Su expareja, Roberto Carlos Reyna (45), fue detenido en las últimas horas y quedó imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa.

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Según pudo saber la prensa, el hecho ocurrió en un departamento interno de la calle Tuclame al 1600, en el barrio Santa Isabel, hasta donde llegaron efectivos policiales tras los llamados de emergencia. Los investigadores ya secuestraron dos teléfonos celulares clave para determinar cómo se inició el fuego.

El estremecedor relato de la hermana

Las primeras horas después del ataque fueron de puro desconcierto y dolor para la familia. Débora, hermana de la víctima, relató a los medios que encontró a Mara afuera de la casa, envuelta en una sábana y totalmente desnuda. "Cuando se descubre el cuerpo tenía la cara quemada, el pelo quemado y parte del pecho", detalló visiblemente conmocionada. Según su testimonio, tuvieron que detener un auto particular para trasladarla de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias, donde los médicos la intubaron y decidieron derivarla al Instituto del Quemado.

La principal hipótesis que maneja la familia es que se utilizó alcohol para iniciar el fuego, aunque la mecánica exacta aún no está confirmada.

El pronóstico de Mara sigue siendo extremadamente reservado. La mujer permanece en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y en coma farmacológico, a la espera de superar las primeras 72 horas críticas.

Fue en el propio centro de salud donde se produjo el giro en la causa. Mientras la madre de la víctima esperaba para ingresar, un móvil policial se hizo presente y detuvo a Reyna, quien había acompañado a la mujer al hospital. La fiscal Paula Bruera ordenó la aprehensión al considerar que la declaración del hombre, quien alegó que fue un acto de autolesión, no coincidía con los indicios.

Antecedentes de violencia y una seguidilla de ataques

La detención del agresor no fue casual. El hombre registraba antecedentes por violencia familiar y una causa ante la Justicia penal iniciada en 2011, lo que llevó a que el expediente pasara a la fiscalía especializada en violencia de género a cargo de Julio Mariano Bustos. La imputación preliminar contempla la hipótesis de un ataque con intención de matar.

El caso se conoció en medio de una escalada de violencia extrema en la provincia, en la antesala del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En la localidad de El Pilar, una mujer de 31 años fue perseguida y apuñalada por su expareja frente a la comisaría, un hecho que quedó registrado en las cámaras de seguridad. A estos ataques se suman los femicidios de Daniela Villalba y Romina González, que conmocionaron a la sociedad cordobesa en las últimas semanas.